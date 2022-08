Es argentino, le pagan por viajar a través de Europa y reveló la fórmula secreta para conseguir trabajo en un día

Gastón Cagnetta, a diferencia de muchos jóvenes que viajan al exterior para buscar una mejor calidad de vida, viajó en 2019 a Dinamarca con intenciones de volver a Argentina para terminar la carrera de contador público. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 cambió su vida por completo. Hoy trabaja en una empresa de origen alemán que le brinda la posibilidad de visitar y recorrer otros países europeos.



Dinamarca.

Oriundo de Adrogué, cuenta que su salida del país no fue "tan planificada". Su idea era recibirse, ir a vivir al viejo continente "máximo, por un año", y volver para trabajar de contador. Mientras cuenta su historia se ríe y confiesa que su objetivo actual es "conseguir experiencia en Dinamarca para mejorar el currículum".







Australia, su primera parada en su odisea en el exterior y su primera visa de trabajo





En 2016, Gastón consiguió una visa de trabajo para Australia y ganó experiencia en el extranjero, lo que abrió su mente a querer conocer otras culturas. Por ello, en 2019 decidió planificar un viaje de siete meses a Dinamarca junto con su novia Carolina para vacacionar y trabajar.

"Cuando con mi novia decidimos ir a Dinamarca fue por la facilidad de las visas de trabajo para ella, porque yo tengo pasaporte italiano, la idea era ir siete meses, trabajar y pasear por Europa y después volver", cuenta en una charla con El Cronista.

Foto de Instagram.





Pero los planes cambiaron cuando por la pandemia de COVID-19 cancelaron sus vuelos para regresar. "A ella se le terminaba la visa de trabajo y no nos podíamos volver, teníamos que encontrar una forma de que se pueda quedar legal y trabajar. La mejor forma era casándonos, así que nos casamos", detalla el joven de Adrogué.

Después del matrimonio, Carolina le confesó que desde el momento en que llegaron a Dinamarca quiso quedarse a vivir allí, pero él tenía que volver y terminar su carrera de contador en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).





"Se puede conseguir trabajo en un día".





Cagnetta cuenta que desde el momento en que llegó al país nórdico pudo conseguir trabajo. Aunque él no manejaba el danés, sí hablaba inglés, lo que le ayudó a tener un trabajo pronto y comenzar con un empleo. "Al tener inglés no me costó casi nada, todos los trabajos que conseguí eran por saber inglés. Es super fácil, se puede conseguir trabajo en un día", cuenta entusiasmado.

También remarcó que conoció a muchos argentinos en su viaje y que, aunque no sabían inglés, pudieron conseguir, bastante fácil, un buen trabajo.





Trabajar sin saber el idioma y sin tener experiencia







Gracias a la pandemia, Gastón pudo cursar las materias que le quedaban para recibirse de forma online, Dinamarca. Luego, en 2021, comenzó a estudiar danés y en mayo de este año logró conseguir el tan ansiado trabajo de contador.

Cuenta que al principio creyó que nunca lograría conseguir una vacante en su profesión.

"Después de recibirme y saber algo de idioma me decían 'todo bien, pero no tenés experiencia'. "Creía que nunca iba conseguir un trabajo profesional sin idioma y sin experiencia".





"Pero seguí buscando e intentando hasta que se me dio la oportunidad", destaca luego entusiasmado y remarcó que cree que solo fue posible lograrlo por las horas que le dedicó a estudiar danés durante la pandemia. "Es un trabajo soñado, la empresa es increíble y me da la posibilidad de viajar" señaló.





Aunque la búsqueda no fue nada fácil, hoy forma parte de una empresa alemana que se encarga de contactar a la institución con el resto de sus sedes. La función que cumple Gastón en la compañía le permite viajar por diferentes países europeos. "Estoy haciendo un tour por todas las oficinas de Europa. Estuve en Alemania, en Francia y acabo de volver de Inglaterra porque estoy conociendo las otras oficinas", detalla.





Sobre la idea de volver a la Argentina, aclara. "Solo volvería de vacaciones cada dos años", ya que en Dinamarca "tengo todo que necesito". Además, resalta la seguridad del país y su nivel educativo. "No solo a nivel académico, sino por los valores que tiene la gente", subraya.





"Dinamarca es una sociedad que se basa en la confianza y eso es algo que se nota día a día. Encontré en Dinamarca la paz que estaba buscando, vivir tranquilo. Es un país que te deja proyectar", concluye Gastón.