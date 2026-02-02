Estados Unidos ha desplegado en el mar caribeño el portaaviones USS Gerald R. Ford, un barco de última tecnología, en el contexto de una campaña antidrogas de la administración de Donald Trump.

El buque de guerra fue presentado por el ejército en un comunicado de prensa como un recurso esencial para la lucha contra el narcotráfico.

¿Cómo es el portaaviones más potente del mundo?

El USS Gerald R. Ford representa la fusión de las más recientes innovaciones tecnológicas en el ámbito militar. Su denominación rinde homenaje al 38º presidente de Estados Unidos, quien ocupó el cargo de teniente comandante de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, a bordo del portaaviones ligero USS Monterey.

Con una longitud de 337 metros, este portaaviones tiene la capacidad de transportar hasta 90 aviones de combate y albergar aproximadamente 5.500 tripulantes. Su desplazamiento de 100.000 toneladas le permite alcanzar una velocidad de 56 kilómetros por hora, gracias a su propulsión mediante dos reactores nucleares que le confieren total autonomía en el mar.

Este portaavión es el más potente del mundo.

Construido en los astilleros Newport News Shipbuilding en 2009, su edificación requirió la labor de 19.000 trabajadores y un costo total de 13.000 millones de dólares, convirtiéndose en el más costoso de la historia naval. Fue entregado a la Marina de Guerra de Estados Unidos en 2017 y se prevé que tenga una vida útil de 50 años.

Su objetivo principal consiste en reemplazar a los 10 portaaviones más antiguos de la clase Nimitz. Este buque cuenta con un armamento que incluye un sistema de 15 radares de detección avanzada de última generación, destacándose un radar de doble banda (DBR).

En la misma línea, el portaaviones puede cargar 24 misiles RIM-7 Sea Sparrow y 4 misiles RIM-116 RAM. Es capaz de operar aviones de última generación, como los F-18 Super Hornet, así como helicópteros y drones. Sus cuatro catapultas electromagnéticas, situadas en una cubierta de 333 x 78 metros, permiten un incremento del 25% en los lanzamientos de aeronaves por día.

La operación antidrogas del portaaviones en el Caribe y su impacto en Venezuela

El incremento de la vigilancia no se restringe a la detección de organizaciones delictivas, sino que los documentos oficiales informan sobre la lucha contra:

Terrorismo marítimo

Proliferación de armas

Crimen transnacional

Piratería y delitos ambientales

Intentos de inmigración irregular por vía marítima

La llegada del portaaviones a aguas caribeñas fue anunciada por el ejército estadounidense en un comunicado de prensa como una operación antidroga, aunque ha sido considerada como una táctica de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según el contralmirante Paul Lanzilotta, quien dirige el grupo de ataque del portaaviones Ford, explicó que el armamento de guerra busca “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.