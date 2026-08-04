Elegir entre un termotanque y un calefón es una de las dudas más comunes a la hora de renovar el sistema de agua caliente del hogar.

Aunque ambos cumplen la misma función, funcionan de manera diferente y cada uno ofrece ventajas según la cantidad de personas que viven en la casa, el consumo diario y el espacio disponible.

¿Cuál es la diferencia entre un termotanque y un calefón?

La principal diferencia entre termotanque y calefón está en la forma en que calientan el agua.

El calefón calienta el agua de manera instantánea cada vez que se abre una canilla de agua caliente . No almacena agua, por lo que consume energía únicamente cuando está en funcionamiento.

Sin embargo, necesita una presión mínima de agua para encender correctamente y puede perder rendimiento si se utilizan varios puntos de consumo en simultaneo.

En cambio, el termotanque almacena una determinada cantidad de agua caliente en un tanque aislado térmicamente . El equipo mantiene esa reserva a la temperatura elegida, permitiendo disponer de agua caliente de inmediato.

La desventaja es que, una vez agotada la capacidad del tanque, es necesario esperar unos minutos hasta que vuelva a calentarse.

Termotanque o calefón: cuál conviene comprar, qué diferencias tienen y cuál consume menos

¿Qué ventajas tiene cada sistema?

Cada equipo ofrece beneficios que pueden adaptarse mejor a distintos tipos de hogares.

Ventajas del calefón:

Solo consume energía cuando se utiliza agua caliente.

Proporciona agua caliente de forma continua mientras haya suministro de gas o electricidad.

Ocupa poco espacio y suele ser más económico de instalar.

Ventajas del termotanque:

Permite abastecer varios puntos de consumo al mismo tiempo con mayor estabilidad.

Mantiene una temperatura constante del agua.

Existen modelos eléctricos y a gas, ideales para distintos tipos de viviendas.

Es una buena alternativa cuando la presión de agua es baja.

La mayoría se equivoca: qué diferencia hay entre un termotanque y un calefón y cuál es mejor Fuente: Shutterstock Shutterstock

Termotanque o calefón: ¿qué conviene comprar según cada hogar?

No existe una respuesta única, ya que depende del uso que se le dará al equipo.

Si en la vivienda viven una o dos personas y el consumo de agua caliente no es muy elevado, un calefón suele ser la opción más eficiente, ya que solo calienta el agua cuando se necesita y puede ayudar a reducir el consumo.

Por otro lado, para familias numerosas o viviendas donde es habitual usar la ducha, la cocina y otros puntos de agua caliente al mismo tiempo, un termotanque suele ofrecer mayor comodidad gracias a su reserva de agua caliente.