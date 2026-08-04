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Elegir entre un termotanque y un calefón es una de las dudas más comunes a la hora de renovar el sistema de agua caliente del hogar.
Aunque ambos cumplen la misma función, funcionan de manera diferente y cada uno ofrece ventajas según la cantidad de personas que viven en la casa, el consumo diario y el espacio disponible.
¿Cuál es la diferencia entre un termotanque y un calefón?
La principal diferencia entre termotanque y calefón está en la forma en que calientan el agua.
El calefón calienta el agua de manera instantánea cada vez que se abre una canilla de agua caliente. No almacena agua, por lo que consume energía únicamente cuando está en funcionamiento.
Sin embargo, necesita una presión mínima de agua para encender correctamente y puede perder rendimiento si se utilizan varios puntos de consumo en simultaneo.
En cambio, el termotanque almacena una determinada cantidad de agua caliente en un tanque aislado térmicamente. El equipo mantiene esa reserva a la temperatura elegida, permitiendo disponer de agua caliente de inmediato.
La desventaja es que, una vez agotada la capacidad del tanque, es necesario esperar unos minutos hasta que vuelva a calentarse.
¿Qué ventajas tiene cada sistema?
Cada equipo ofrece beneficios que pueden adaptarse mejor a distintos tipos de hogares.
Ventajas del calefón:
- Solo consume energía cuando se utiliza agua caliente.
- Proporciona agua caliente de forma continua mientras haya suministro de gas o electricidad.
- Ocupa poco espacio y suele ser más económico de instalar.
Ventajas del termotanque:
- Permite abastecer varios puntos de consumo al mismo tiempo con mayor estabilidad.
- Mantiene una temperatura constante del agua.
- Existen modelos eléctricos y a gas, ideales para distintos tipos de viviendas.
- Es una buena alternativa cuando la presión de agua es baja.
Termotanque o calefón: ¿qué conviene comprar según cada hogar?
No existe una respuesta única, ya que depende del uso que se le dará al equipo.
Si en la vivienda viven una o dos personas y el consumo de agua caliente no es muy elevado, un calefón suele ser la opción más eficiente, ya que solo calienta el agua cuando se necesita y puede ayudar a reducir el consumo.
Por otro lado, para familias numerosas o viviendas donde es habitual usar la ducha, la cocina y otros puntos de agua caliente al mismo tiempo, un termotanque suele ofrecer mayor comodidad gracias a su reserva de agua caliente.