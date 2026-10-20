Tras varios días sin ver la luz solar, el sol volvió a aparecer en Buenos Aires para alegría de muchos. Sin embargo, el buen tiempo no duraría demasiado: el cielo podría volver a cubrirse en las próximas horas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hacia el final de la semana regresarían las lluvias, que podrían extenderse durante parte del fin de semana. Seguí leyendo para conocer el pronóstico para los próximos días.

Pronóstico del tiempo para miércoles y jueves

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 21 de octubre la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 21. Durante la madrugada estará nublado, mientras que por la mañana y la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado, con posibles momentos de sol. Hacia la noche, estará mayormente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%, por lo que las chances de lluvia serán muy bajas. Durante gran parte del día, el viento soplará del sudoeste, aunque las ráfagas más intensas se sentirán durante la madrugada. Por la noche, el viento rotará hacia el este.

Por su parte, el jueves 22 la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 19. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con viento del sudoeste. Por la tarde y la noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10% y viento del este.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el clima el fin de semana: pronóstico para viernes, sábado y domingo

Pronóstico del tiempo para el viernes 23 de octubre

El viernes tendrá una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 20. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse chaparrones o lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde y la noche, el cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo el sábado 24 de octubre

El sábado será la jornada con mayores probabilidades de lluvia durante el fin de semana. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 18.

Tanto durante la madrugada y la mañana como por la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

El viento continuará soplando del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para el domingo 25 de octubre

El domingo mejorarán las condiciones meteorológicas en Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 16, por lo que será el día más fresco del fin de semana.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará algo a parcialmente nublado. Por la tarde y la noche, la nubosidad aumentará y el cielo estará parcialmente a mayormente nublado.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10% durante toda la jornada. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la primera parte del día, y disminuirá a entre 7 y 12 kilómetros por hora por la tarde y la noche.