Lanzaron una nueva campaña para fomentar las ventas en el sector de tecnología, con descuentos de más de un 50% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en distintos productos electrónicos. Las promociones forman parte de Electro Fans, uno de los eventos de ventas online más importantes del rubro en la Argentina, que reúne a varias de las principales cadenas del país para ofrecer precios promocionales por tiempo limitado. Durante los días que dura la iniciativa, los consumidores pueden acceder a ofertas especiales en celulares, televisores, notebooks y otros dispositivos, tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico. La edición más reciente de este evento comercial se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo, con alcance en todo el país y miles de productos en promoción. La propuesta reúne a varias cadenas especializadas en electrodomésticos y tecnología que buscan impulsar las ventas con precios más competitivos y planes de financiación accesibles. Entre las empresas que participan se encuentran: Estas cadenas ofrecen promociones tanto en sus locales como a través de sus sitios web, lo que permite comprar desde cualquier punto del país. Las promociones abarcan una amplia variedad de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Entre los más buscados aparecen: En algunos casos, las rebajas llegan hasta el 50% del precio original, dependiendo del modelo, la marca y el stock disponible. Además, muchas de las ofertas incluyen financiación en 12 cuotas sin interés, lo que facilita la compra de productos de mayor valor.