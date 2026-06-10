Un nuevo paro docente dejará a miles de alumnos sin clases por toda una semana. El cese de tareas fue confirmado por el gremio para exigir que se aplica la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y una recomposición económica para los trabajadores del sector.

Nuevo paro docente: qué alumnos se ven afectados por la medida de fuerza

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario anunciaron un paro desde el martes 16 hasta el viernes 20 y suspenderán las clases en todas las facultades.

La huelga se pondrá en marcha luego del feriado y fin de semana largo del lunes 15 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La medida fue tomada en el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Desde el sindicato exigen la “inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias”. En la misma línea, sostuvieron que las nuevas negociaciones salariales deben darse en el ámbito colectivo y que “ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario”.

Además del cese de tareas, los gremios promoverán movilizaciones frente a tribunales federales para reforzar el pedido de mayores recursos para la enseñanza, la investigación y las becas.

Cómo seguirá el paro docente tras la medida de fuerza de cuatro días

Gremios docentes como la COAD evalúan medidas de fuerza aún más contundentes como realizar un paro por tiempo indeterminado a partir de junio o proponer una votación nacional general para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.

“La organización, la participación colectiva y la movilización han demostrado ser el único camino para defender la Universidad Pública y la dignidad de sus trabajadores. Desde COAD, siempre impulsaremos las medidas de fuerza necesarias y la unidad imprescindible para fortalecer la lucha”, reafirmó el sindicato mediante un comunicado en redes sociales.