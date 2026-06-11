En reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó un nuevo paro docente que dejará a miles de estudiantes sin clases por una semana .

La protesta se dará en el marco del cierre del cuatrimestre y tendrá impacto en distintas universidades del país.

Paro docente: cuándo será la medida de fuerza y cuándo no habrá clases

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó que adherirá al cese de tareas dispuesto por el gremio del 16 al 20 de junio , una vez terminado el fin de semana largo por el feriado del lunes 15.

Los decentes tomarán medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por el presidente Javier Milei el año pasado.

Desde los gremios universitarios señalaron que la ley continúa sin aplicarse y que, tras distintos recursos judiciales presentados por el Gobierno, la resolución quedó en manos de la Corte Suprema y que todavía no tiene plazo definido para expedirse.

En esta línea, los docentes también reclaman una convocatoria formal para la reapertura de las paritarias.

Cómo será el esquema del paro docente

Este fin de semana será largo por el feriado nacional del lunes 15. El paro docente en la UNLP será desde el martes hasta el viernes, por lo que los estudiantes tendrán toda la semana sin clases.