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Un nuevo paro docente y no docente volverá a afectar el normal desarrollo de las clases universitarias durante el miércoles 2 de septiembre.

La medida fue tomada por los sindicatos luego de rechazar la oferta salarial propuesta por el Gobierno en la paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano.

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Paro docente: qué reclaman los sindicatos docentes

En la reunión, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de aumento salarial de 3% sobre los salarios de septiembre, a la que sumó el 3% comprometido en las mesas de negociación de junio pasado para octubre. De este modo, la oferta oficial alcanza el 6% para el bimestre.

Suspenden las clases este miércoles 2 de septiembre: docentes universitarios hacen un paro de 24 horas y preparan una nueva marcha nacional.
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Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) detallaron que el porcentaje no cubre el atraso acumulado que está estimado entre el 25% y 35%.

En la misma línea, advirtieron que la propuesta incumple la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente.

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Suspenden las clases: nuevo paro docente confirmado

Los sindicatos convocaron un paro docente para la jornada del miércoles 2 de septiembre, pero no implicará un cierre forma l de las universidades. El acatamiento dependerá de cada docente y nodocente.

Desde el Ministerio de Capital Humano pidieron a los presentes que las medidas de fuerza no alteren el dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender.