Las principales cadenas de supermercados activaron una fuerte competencia en el mercado de televisores con promociones que incluyen rebajas de hasta el 32% y planes de pago en cuotas. En medio de esta ofensiva comercial, ya se pueden encontrar televisores por menos de $ 200.000 y modelos de alta gama con importantes reducciones sobre su precio original. Las promociones se concentran en Smart TV con tecnología 4K, QLED y pantallas de gran tamaño, con opciones que van desde equipos compactos hasta televisores premium de más de 70 pulgadas. Las cadenas que encabezan esta estrategia son Carrefour, Jumbo y ChangoMás, que compiten con distintas políticas de descuento y financiación. Además de las rebajas, los supermercados apuestan a extender los plazos de pago con cuotas sin interés que llegan hasta 18 meses, una herramienta clave en un contexto en el que el precio final pierde relevancia frente a la posibilidad de financiar la compra. La cadena Carrefour concentra una de las ofertas más amplias, con descuentos que alcanzan el 32% en algunos modelos. El plan de financiación más utilizado es Mi Carrefour Crédito, que permite pagar en hasta 12 cuotas sin interés en muchos productos. Entre las principales ofertas aparecen televisores de marcas como Noblex, Philips, TCL, BGH y LG. Algunos de los modelos destacados son: En el segmento premium también aparecen modelos de gran formato, como un televisor Noblex QLED de 100 pulgadas, que se ofrece con un 20% de descuento y financiación en cuotas. Dentro de esta gama alta, algunos televisores Philips incorporan tecnología Ambilight, un sistema que proyecta luz ambiental sincronizada con el contenido que se reproduce en pantalla para generar una experiencia más inmersiva. La estrategia de Jumbo es diferente: la mayoría de los productos tienen descuentos cercanos al 10%, aunque algunos alcanzan el 15%. La cadena apuesta más fuerte a la financiación extendida a través de acuerdos con bancos. El principal aliado financiero es Banco Galicia, que permite pagar en hasta 18 cuotas en varios modelos. También se suman promociones con la billetera digital CPay. Entre los televisores en promoción se destacan: La marca Samsung tiene fuerte presencia dentro del catálogo, con modelos que superan el millón de pesos en el segmento de pantallas grandes. También aparece LG con televisores UHD equipados con su sistema de inteligencia artificial ThinQ AI. Por su parte, ChangoMás concentra su oferta en televisores de gama media y alta con descuentos que van del 7% al 25%. El catálogo está dominado por televisores de Philips y TCL, con financiación disponible en tarjetas Visa, Mastercard y Tarjeta Naranja. Entre las promociones destacadas aparecen: Este último modelo presenta uno de los descuentos más importantes dentro de la cadena, con una rebaja cercana a $ 270.000 respecto del precio original. En paralelo, la marca china TCL gana terreno con televisores QLED que ofrecen paneles con tecnología de puntos cuánticos, una alternativa que busca competir en calidad de imagen con las líneas premium de Samsung o LG, pero con precios más accesibles.