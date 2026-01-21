Se la juega Cuenta DNI: los nuevos descuentos y promociones de Banco Provincia para el verano 2026

Adidas lanzó nuevas promociones en Argentina para las primeras semanas de 2026, con rebajas que llegan hasta el 50% en zapatillas y ropa deportiva, y modelos disponibles desde aproximadamente $ 60.000 en puntos de venta físicos y outlets selectos.

Las ofertas combinan descuentos por cantidad, rebajas directas y beneficios de financiación, según confirmaron fuentes del sector y comercios especializados.

De esta manera, las marcas consolidan estrategias para incentivar el consumo fuera de fechas tradicionales de rebajas.

Descuentos y promociones vigentes

Rebajas de hasta 50% en zapatillas y ropa

En el local de Adidas del Soleil Premium Outlet, muchos productos de Adidas tienen descuentos directos hasta del 50% en comparación con precios habituales de mercado.

Entre los modelos de zapatillas con rebajas, los outlets ofrecen opciones con precios aproximados que van desde:

Zapatillas Adidas Tokyo con 50% OFF por cerca de $ 74.999

VL Court y Everyset Trainer alrededor de $ 79.999 – $ 84.999

Run 60s o Galaxy 7M cerca de $ 89.999

Grand Court 2.0 o VL Court Base en torno a $ 99.999

Estos precios pueden variar según el stock disponible, el modelo y la talla, y se ubican considerablemente por debajo de los valores que se registran en tiendas convencionales.

Promociones por cantidad y condiciones especiales

Además de los descuentos por unidad, ofrecen promociones del tipo 3x2, en las cuales el cliente puede seleccionar tres productos y pagar solo dos, aplicándose este beneficio sobre el artículo de menor valor.

Esta modalidad abarca zapatillas, prendas deportivas y accesorios seleccionados, lo que permite a quienes buscan renovar su vestuario o sumar equipos obtener mayor volumen de compra con un menor desembolso.

Beneficios de pago y financiación

Para potenciar el alcance de estas ofertas, se suman beneficios por medios de pago y tarjetas bancarias, que incluyen:

Descuentos extras de hasta 20% con billeteras digitales en días específicos

Planes de financiación sin interés (por ejemplo, hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de ciertos bancos)

Estos beneficios permiten que compras de mayor monto puedan pagarse en cuotas, facilitando el acceso a calzado y ropa deportiva de alta gama sin afectar la liquidez del consumidor.