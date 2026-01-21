En esta noticia
Adidas lanzó nuevas promociones en Argentina para las primeras semanas de 2026, con rebajas que llegan hasta el 50% en zapatillas y ropa deportiva, y modelos disponibles desde aproximadamente $ 60.000 en puntos de venta físicos y outlets selectos.
Las ofertas combinan descuentos por cantidad, rebajas directas y beneficios de financiación, según confirmaron fuentes del sector y comercios especializados.
De esta manera, las marcas consolidan estrategias para incentivar el consumo fuera de fechas tradicionales de rebajas.
Descuentos y promociones vigentes
Rebajas de hasta 50% en zapatillas y ropa
En el local de Adidas del Soleil Premium Outlet, muchos productos de Adidas tienen descuentos directos hasta del 50% en comparación con precios habituales de mercado.
Entre los modelos de zapatillas con rebajas, los outlets ofrecen opciones con precios aproximados que van desde:
- Zapatillas Adidas Tokyo con 50% OFF por cerca de $ 74.999
- VL Court y Everyset Trainer alrededor de $ 79.999 – $ 84.999
- Run 60s o Galaxy 7M cerca de $ 89.999
- Grand Court 2.0 o VL Court Base en torno a $ 99.999
Estos precios pueden variar según el stock disponible, el modelo y la talla, y se ubican considerablemente por debajo de los valores que se registran en tiendas convencionales.
Promociones por cantidad y condiciones especiales
Además de los descuentos por unidad, ofrecen promociones del tipo 3x2, en las cuales el cliente puede seleccionar tres productos y pagar solo dos, aplicándose este beneficio sobre el artículo de menor valor.
Esta modalidad abarca zapatillas, prendas deportivas y accesorios seleccionados, lo que permite a quienes buscan renovar su vestuario o sumar equipos obtener mayor volumen de compra con un menor desembolso.
Beneficios de pago y financiación
Para potenciar el alcance de estas ofertas, se suman beneficios por medios de pago y tarjetas bancarias, que incluyen:
- Descuentos extras de hasta 20% con billeteras digitales en días específicos
- Planes de financiación sin interés (por ejemplo, hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de ciertos bancos)
Estos beneficios permiten que compras de mayor monto puedan pagarse en cuotas, facilitando el acceso a calzado y ropa deportiva de alta gama sin afectar la liquidez del consumidor.