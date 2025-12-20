El virus de la influenza se transmite de una persona enferma a una sana.

En las últimas horas se confirmó los primeros casos de la influenza A H3N2 subclado K en Argentina. Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los casos fueron detectados mediante técnicas de secuenciación genómica a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS.

Según se informó oficialmente la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud.

No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Qué es la nueva “supergripe” H3N2 y cuáles son los síntomas

La influenza H3N2 es una variante del virus de la gripe tipo A, conocida por su alta capacidad de transmisión y por provocar síntomas más intensos en determinados grupos de la población.

Aunque popularmente se la ha llamado “supergripe”, los especialistas aclaran que no se trata de una enfermedad nueva, sino de una cepa que históricamente ha estado asociada a brotes más agresivos y a un mayor número de complicaciones.

El virus, conocido como subclado K del H3N2, ya se expandió en países de Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.

A diferencia de otras variantes, esta cepa suele generar respuestas inflamatorias más fuertes, lo que se traduce en fiebre elevada, agotamiento extremo y dolores musculares prolongados.

Los expertos señalan que, en temporadas dominadas por influenza A(H3N2), los sistemas de salud registran más consultas médicas y hospitalizaciones, sobre todo en adultos mayores y niños pequeños.

Síntomas más comunes de la llamada “supergripe”

Los signos de infección por influenza H3N2 pueden aparecer de forma repentina y empeorar en pocas horas. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta y escalofríos

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y articulares

Cansancio intenso

Congestión o secreción nasal

En personas con enfermedades crónicas, estos síntomas pueden derivar en complicaciones respiratorias más serias.

“Supergripe” H3N2: cuáles son los mejores métodos de prevención

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

lavado frecuente de manos;

cubrirse al toser o estornudar;

no compartir objetos personales;

ventilar adecuadamente ambientes;

limpiar y desinfectar superficies;

consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Vacunación y grupos priorizados ante la influenza A H3N2

La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:

niños de 6 a 24 meses;

embarazadas y puérperas;

personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

mayores de 65 años;

personal de salud y estratégico.

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.