Un nuevo virus de la gripe vuelve a generar atención en Estados Unidos. Se trata de una variante de influenza A que ya infectó a más de 700 personas y no coincide plenamente con la vacuna actual.

El virus, conocido como subclado K del H3N2, se expandió primero en Europa y Asia y ahora gana presencia en EE.UU. Las autoridades sanitarias siguen su avance en plena temporada de gripe, aunque descartan por ahora un escenario de emergencia global.

¿Qué es el nuevo virus que preocupa en Estados Unidos?

El subclado K es una mutación del virus influenza A H3N2 , uno de los principales causantes de la gripe estacional. Su diferencia genética reduce la eficacia de la vacuna actual para evitar contagios, aunque sigue protegiendo contra cuadros graves.

En las últimas muestras analizadas, esta variante se volvió dominante entre los casos de H3N2 en Estados Unidos. Fue detectada por primera vez en agosto y hoy concentra la mayoría de los casos identificados.

Síntomas más frecuentes del subclado K:

Fiebre

Tos

Congestión nasal

Fatiga

Dolores musculares y escalofríos

¿Puede este virus provocar otra pandemia y cómo protegerse?

Por el momento, los especialistas descartan una pandemia. No se registró un aumento relevante en la gravedad de los casos y las hospitalizaciones se mantienen en niveles similares a los de años anteriores, aunque los adultos mayores podrían ser más vulnerables .

Desde un enfoque preventivo, la vacunación sigue siendo la principal herramienta para reducir riesgos graves. A esto se suman medidas básicas de cuidado personal para limitar la propagación del virus durante el invierno.

Recomendaciones clave: