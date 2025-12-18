En plena temporada de virus respiratorios, la influenza H3N2 vuelve a ocupar un lugar central en las alertas sanitarias. Se trata de una variante del virus de la gripe tipo A, conocida por su alta capacidad de transmisión y por provocar síntomas más intensos en determinados grupos de la población.

Aunque popularmente se la ha llamado “supergripe”, los especialistas aclaran que no se trata de una enfermedad nueva, sino de una cepa que históricamente ha estado asociada a brotes más agresivos y a un mayor número de complicaciones.

Qué diferencia a la influenza H3N2 de otras gripes

La H3N2 forma parte de los subtipos del virus A que circulan de forma estacional entre humanos. A diferencia de otras variantes, esta cepa suele generar respuestas inflamatorias más fuertes, lo que se traduce en fiebre elevada, agotamiento extremo y dolores musculares prolongados.

A diferencia de otras variantes, esta cepa suele generar respuestas inflamatorias más fuertes. Imagen: archivo. Freepik

Los expertos señalan que, en temporadas dominadas por influenza A(H3N2), los sistemas de salud registran más consultas médicas y hospitalizaciones, sobre todo en adultos mayores y niños pequeños.

Síntomas más comunes de la llamada “supergripe”

Los signos de infección por influenza H3N2 pueden aparecer de forma repentina y empeorar en pocas horas. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta y escalofríos

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y articulares

Cansancio intenso

Congestión o secreción nasal

En personas con enfermedades crónicas, estos síntomas pueden derivar en complicaciones respiratorias más serias.

Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones

Las autoridades sanitarias advierten que la gripe H3N2 impacta con más fuerza en ciertos grupos:

Personas mayores de 65 años

Niños menores de 5 años

Pacientes con afecciones cardíacas o pulmonares

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

En estos casos, la gripe puede evolucionar hacia neumonía u otras infecciones secundarias si no se controla a tiempo.

Tratamiento y cuidados básicos ante la influenza H3N2

No existe un tratamiento específico que elimine el virus, pero sí medidas eficaces para reducir la duración y la intensidad de los síntomas. El manejo incluye:

Reposo absoluto

Hidratación constante

Control de la fiebre y el dolor con medicación indicada por un médico

En pacientes de alto riesgo, los antivirales pueden ser recomendados si se administran en las primeras horas del contagio.

Cuál es el mejor método de prevención

La mejor estrategia frente a la influenza H3N2 sigue siendo la prevención. Lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas enfermas son medidas esenciales.

Además, la vacunación antigripal anual continúa siendo la herramienta más eficaz para disminuir las complicaciones.