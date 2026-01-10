Sudamérica se arma hasta los dientes y lanza su “cúpula de hierro” para defenderse. Foto: India.com

En medio de la tensión que se vive con Venezuela en Sudamérica, un país de la región anunció que incorporará su propia “cúpula de hierro” para reforzar su defensa antiaérea.

Se trata de Brasil, quien ya tiene el puesto de la mayor potencia militar de América Latina, y ahora trabaja en su propia versión del famoso sistema israelí de que detecta, rastrea e intercepta cohetes y drones en el cielo.

Sudamérica se arma hasta los dientes y lanza su “cúpula de hierro” para defenderse. Foto: Reuters

¿Cómo será la “cúpula de hierro” de Sudamérica que revolucionará la defensa aérea?

El sistema en cuestión es el EMADS (Enhanced Modular Air Defense Solutions), desarrollado por la empresa italiana MBDA en colaboración con Leonardo. Este avanzado sistema de defensa antiaérea está siendo comparado con la famosa Cúpula de Hierro israelí por su capacidad de protección multicapa contra amenazas modernas. Entre sus características, destacan:

Intercepta misiles de crucero de alta precisión

Neutraliza drones y vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Opera en defensa de punto y de área a media altitud

Alta modularidad y rápida capacidad de despliegue

Integra misiles de la familia CAMM y CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile - Extended Range)

Este sistema permitirá a Brasil cubrir vulnerabilidades críticas que han quedado expuestas en conflictos recientes alrededor del mundo, donde el uso masivo de drones y misiles de bajo costo ha cambiado las reglas del juego aéreo.

La inversión de Brasil y a qué zonas cubrirá el nuevo sistema

El acuerdo, que se encuentra en etapas avanzadas de negociación durante 2026, podría alcanzar un valor cercano a los 600 millones de dólares.

De esta manera, el Ejército Brasileño planea incorporar tres grupos de misiles antiaéreos con emplazamientos estratégicos en São Paulo (centro económico e industrial), Brasilia (capital y sede de gobierno) y la Región Norte (zona fronteriza sensible y estratégica).

Además, el sistema promueve la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas brasileñas: la Marina ya utiliza misiles similares en las nuevas fragatas clase Tamandaré, lo que facilitará logística compartida, entrenamiento unificado y reducción de costos operativos a largo plazo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Francisco Humberto Montenegro, firmó recientemente un documento interno que establece las directrices técnicas y estratégicas. Esta medida delimita proveedores y dejando fuera opciones como el sistema indio Akash por no cumplir con los requisitos de modernización y transferencia tecnológica.

El poderío militar de Brasil

Brasil se encuentra en el puesto número 11 de la lista de potencias militares del mundo, según el Global Firepower. Según información actualizada de fuentes como The World Factbook de la CIA y el SIPRI, Brasil posee la fuerza armada más grande de América Latina, con aproximadamente 360.000 efectivos en servicio activo y una reserva que supera el millón de personas.

A esto se añade un presupuesto de defensa que, de acuerdo con datos del SIPRI, alcanzó alrededor de 22.900 millones de dólares en 2023 (con valores similares o ligeramente superiores en años posteriores), superando claramente al de cualquier otro país de la región.

Este nivel de financiación le permite a Brasil sostener una fuerza terrestre actualizada, que incluye más de 2.200 vehículos blindados, junto con una Armada y una Fuerza Aérea que se encuentran en proceso continuo de modernización y renovación de su equipamiento.