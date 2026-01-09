La carrera armamentística para protegerse ante un escenario de Tercera Guerra Mundial ha comenzado y España no quiere quedarse atrás. En un escenario de estallidos bélicos cada vez más habituales, la Armada ha emprendido la misión de modernizar toda su flota de combate.

Frente a las nuevas demandas de inversión en defensa, el país ha adquirido submarinos, fragatas de última generación, buques de intervención subacuática, de acción marítima, hidrográficos, de aprovisionamiento de combate o de inteligencia y cazaminas.

Según Infodefensa, que dedica un monográfico a la Armada española, presentado la última semana de junio en un acto presidido por el jefe de Estado Mayor (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, los programas incluyen la construcción de 23 nuevos buques y la modernización de 14 ya existentes para que sigan operando con garantías.

¿La antesala de la Tercera Guerra Mundial? El país va a construir 4 submarinos S-80 para la defensa

Uno de los programas más ambiciosos es la construcción de 4 submarinos de la serie S-80, el primero de los cuales, Isaac Peral, ya está realizando operaciones en el mar tras ser entregado a la Armada en noviembre de 2023.

El siguiente, el S-82 Narciso Monturiol, fue puesto a flote el pasado 21 de julio y su entrega está prevista en 2026, dos años después el S-83 Cosme García y en 2030 el S-84 Mateo García de los Reyes.

Estos submarinos fabricados por Navantia permitirán a la Armada dar un salto cualitativo en sus capacidades.

Se renueva la fuerza de escoltas

Otro programa ambicioso es la construcción de cinco fragatas F-110, unos barcos multimisión con avanzadas capacidades de guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie.

¿La antesala de la Tercera Guerra Mundial? El país compra 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80 para la defensa. Imagen: archivo.

Está previsto que la primera se entregue en abril de 2028 y las siguientes, una cada año, hasta completar la serie en 2032.

Además, las actuales cinco fragatas de la serie F-100 (Álvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón, Blas de Lezo, Méndez Núñez y Cristóbal Colón) serán modernizadas en los próximos años para que sigan en servicio hasta finales de la década de 2040.

Se suman 2 buques de acción marítima con capacidad antisubmarina

A los seis buques de acción marítima (BAM) actuales se le sumarán en los próximos años dos más con nuevas características operativas como capacidad de autodefensa y antisubmarina. El Ministerio de Hacienda dio el visto bueno a este proyecto, valorado en 550 millones de euros.

En el área de salvamento y rescate submarino, la Armada dispondrá, previsiblemente, en 2026, de un buque de intervención subacuática capaz de actuar a una profundidad de hasta 3000 metros.

España está trabajando junto a otros países europeos y la industria naval en el proyecto de corbeta de patrulla Europea, seis unidades para la Armada española que junto a los ocho BAM que estarán en servicio en ese momento sumarán 14 buques capaces de desempeñar una gran variedad de contenidos, según la publicación de Infodefensa.

La inversión millonaria para los buques de aprovisionamiento de combate

El Ministerio de Defensa firmó en junio la orden de ejecución del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC), que se construirá en el astillero de Navantia, en Ferrol, con un presupuesto de 650 millones de euros.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 27 de mayo a la construcción de este buque que reemplazará al A-14 Patiño, una vez acabe su vida útil. Se prevé que el nuevo barco esté operativo para 2030 y se sume entonces al A-14 Cantabria, en funcionamiento desde 2010.

El país adquiere 37 buques de guerra para modernizar la flota de la Armada en el nuevo escenario inversor. Imagen: archivo.

En los próximos años la Armada contará con dos buques hidrográficos costeros y uno oceánico, encargados de la realización de la cartografía náutica.

Además, está prevista la modernización de seis cazaminas mediante la actualización de los equipos de detección sonar y de sistemas de mando y control, así como la incorporación de nuevas tecnologías, y la previsión es que estén listos en 2027.

En junio de este año ha entrado en servicio el buque multipropósito Cartagena tras su adaptación para nuevos cometidos como operaciones de vigilancia marítima, minado y desminado o apoyo a buceadores. Se prevé la adquisición de uno o dos más.

Un barco de inteligencia, denominado como buque EW (las siglas en inglés de guerra electrónica), y un vehículo anfibio de combate con capacidad para navegar entre los barcos que lo transportan, ambos incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado el pasado mes de abril, completan el listado de la nueva flota de la Armada.

Con información de EFE