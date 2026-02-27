El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) establece a la partición como parte del proceso sucesorio, el cual se si inicia para lograr la declaratoria de herederos, determinar el contenido del patrimonio hereditario y distribuir los bienes del causante (fallecido). En este marco, la partición es un proceso fundamental porque transforma un derecho abstracto en bienes concretos, ordena el patrimonio del causante y habilita a la finalización legal del proceso sucesorio. El CCyC establece que la partición “es el acto que divide los bienes de la herencia“. ”Pueden acordarla entre todos los herederos. Pero hay casos en los que debe hacerla el juez”, agrega. En otras palabras, la partición es el momento en que cada heredero deja de tener una parte ideal o abstracta del patrimonio del fallecido y pasa a recibir bienes concretos como, por ejemplo, una casa es para uno de los hijos y el auto es para otro de los hijos. La partición pueden acordarla entre herederos a través de una escritura pública o dentro del expediente judicial. Y deben reunir los siguientes requisitos: En los siguientes casos: En estos casos, el juez a cargo supervisa, decide la división para garantizar que sea justa y respete el derecho de todos, es decir, se garantiza la protección de personas vulnerables y evitando decisiones que perjudiquen a alguno de los intervinientes. Un heredero forzoso es la persona que, por disposición legal, tiene derecho asegurado a recibir una parte mínima e irrenunciable de la herencia, sin que el causante pueda privarlo de ella. En estos casos aparece la figura del administrador judicial, quien está encargado de cuidar y gestionar el patrimonio del causante hasta que se realice la partición. Sus tareas incluyen: Una vez que finaliza la partición, cada heredero se convierte en titular exclusivo de los bienes adjudicados, se realiza la adjudicación formal, el administrador cesa sus funciones y el juez aprueba la partición y archiva el expediente. Por último, se terminan las obligaciones y derechos entre herederos, es decir, no existen obligaciones compartidas respecto al patrimonio hereditario.