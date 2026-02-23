La Ley de Sucesiones legisla muchas veces en momentos en que los bienes heredados no pueden dividirse ni utilizarse libremente durante un período prolongado. En estos casos, suelen haber dudas entre herederos y familiares, en los casos en los que se extienden hasta 10 años. Estos casos están contemplados en la figura de indivisión forzosa, la cual limita el uso y la disposición de la herencia. También busca proteger determinados bienes y preservar unidades económicas, evitando su fragmentación prematura y posibles conflictos entre herederos. Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre un estado de indivisión. Esta etapa se extiende desde el momento de la muerte hasta que se realiza la partición definitiva de los bienes. Durante ese período, los bienes no pertenecen de manera individual a cada heredero, sino que forman un patrimonio común. La herencia existe como un todo y las decisiones deben tomarse de manera conjunta. La indivisión forzosa ocurre cuando el causante, a través de un testamento, establece que la herencia no se divida por un tiempo determinado. Ese plazo puede ser de hasta 10 años como máximo. Esta decisión puede alcanzar: También puede aplicarse hasta que los herederos menores alcancen la mayoría de edad. En todos los casos, el objetivo es preservar el valor y la continuidad del patrimonio. Mientras la herencia permanece indivisa, los herederos tienen facultades limitadas. Existen actos que pueden realizarse y otros que requieren acuerdo total. Entre las acciones permitidas se encuentran En cambio, para actos de administración o disposición como alquilar, vender o modificar bienes, se necesita el consentimiento de todos los herederos, sin excepciones. Según explica la Ley de Sucesiones, los herederos también pueden acordar voluntariamente no dividir la herencia por un plazo de hasta 10 años, con posibilidad de renovación. Sin embargo, cualquiera puede pedir la partición anticipada si existen causas justificadas. Además, cuando hay herederos incapaces, el acuerdo debe ser aprobado por un juez. Por su parte, el cónyuge sobreviviente tiene un rol especial debido a que, si participa activamente en un establecimiento o es socio principal, puede oponerse a su división. En estos casos, la indivisión puede mantenerse por 10 años desde el fallecimiento y extenderse incluso hasta su muerte, reforzando la protección del patrimonio familiar.