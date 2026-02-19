La Ley de Sucesiones de Argentina contempla cómo debe realizarse el reparto de bienes cuando una persona fallece y qué porción de la herencia les corresponde a cada familiar. En este sentido, cuando muere el causante se inicia la sucesión, la cual puede variar si existe o no un testamento. Cuando no hay un testamento, que es el mecanismo legal mediante el cual se designa a las personas receptoras de la herencia, se activa la “sucesión intestada” o “sucesión ab-intestato”. Durante una sucesión intestada, únicamente tendrán derecho a cobrar la herencia los herederos legítimos, es decir los familiares directos del causante. Según la Ley de Sucesiones, los herederos legítimos son: Esto, por su parte, significa que todas aquellas personas que no sean familia directa del fallecido no podrán recibir ninguna porción de la herencia. Al momento de hacer el reparto de la herencia intestada, la cual es llevada a cabo por un juez, se reparte en partes iguales el patrimonio entre todos los herederos. Esto incluye propiedades, dinero en efectivo, bienes inmuebles y cualquier otro tipo de elementos que se consideren parte de la herencia. La Ley de Sucesiones de Argentina indica que “a falta de herederos los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados”. Sin embargo, si una vez que el Estado se quedó con la herencia aparece un heredero, éste tendrá derecho a reclamar los derechos hereditarios y tramitar la “petición de herencia”. Cuando esto ocurre, se deberán aceptar los bienes en la situación y estado en el que se encuentren, sin excepción. Si bien el testamento es un elemento válido y legal que permite dividir los bienes, existen casos en los que se declara la nulidad del mismo. Cuando esto ocurre, las personas designadas en el mismo no serán receptoras de los bienes. En la Ley de Sucesiones se indica que un testamento es inválido por las siguientes razones: