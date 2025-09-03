Subió la multa por no votar en Buenos Aires: de cuánto es y hasta qué día se puede pagar

Este domingo 7 de septiembre, se desarrollarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y la Junta Electoral ya definió los nuevos valores para las personas que no acudan a votar.

Es así que quienes no sufraguen van a tener que pagar una multa cuatro veces más cara, si es que no logran justificar su inasistencia.

De acuerdo al artículo 137 de la Ley 5.109, se sancionará económicamente a todas aquellas personas que no cumplan con su deber cívico, en caso de que no cuenten con algunas de las condiciones que te eximen de la votación.

Elecciones en Buenos Aires 2025: el Gobierno confirmó que estas personas no tendrán que votar el domingo

ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

Se cuadruplicó la multa: cuánto tenés que pagar por no votar en Argentina 2025

Todos los ciudadanos argentinos, de entre 18 y 70 años, tienen la obligación de votar en las Elecciones Legislativas del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

De no presentarse ni justificar la ausencia, deberán abonar una multa económica: en 2025, el valor varía de $ 1000 a $ 2000.

Además, si no regulariza la situación dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección, la persona quedará incluida en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que le impedirá acceder a cargos o empleos en la administración pública.

Vale destacar que esta actualización se da este año. En el Art. 125 del Código Nacional Electoral todavía se establece como valor de sanción un monto que va desde los $ 50 a los $ 500. Sin embargo, diferentes resoluciones administrativas actualizaron su cotización.

Dónde voto en Provincia de Buenos Aires: padrón electoral

Los electores habilitados ya pueden averiguar su lugar de votación en la web de la Junta Electoral de la provincia. La consulta se realiza completando los siguientes datos: DNI, género, distrito y código de verificación.

Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deberán:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral Provincial - Consulta padrón elecciones provinciales 2025

Indicar DNI y género.

Completar el código de seguridad y hacer clic en "consultar"

Quiénes no están obligados a votar en Argentina

Las personas que cumplan con alguna de estas condiciones no tendrán la obligación de presentarse en los comicios:

Personas que se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación.

Jueces de mesa.

Policías en funciones.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor documentada.

Menores de 18 años.

Mayores de 70 años.

Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, la justificación debe subirse al siguiente sitio. En caso de no cargarse la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.