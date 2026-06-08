Cataratas del Iguazú: se le cayó su celular, se tiró al agua para recuperarlo y recibió un importante castigo.

En esta noticia Las reglas de seguridad que el turista decidió ignorar

Una escena tan inesperada como peligrosa alteró la tranquilidad de uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica. Un visitante en la Cataratas del Iguazú decidió desafiar las normas de protección vigentes al intentar recuperar su celular que había caído en una zona de fuertes corrientes dentro del parque.

El episodio ocurrió durante un recorrido por el sector brasileño de las cataratas. Según se observó en los registros realizados por otros turistas, el hombre abandonó el área segura de circulación y descendió desde una de las pasarelas para acercarse al agua en busca de su teléfono móvil.

La situación generó preocupación inmediata entre quienes presenciaban la escena. La peligrosidad del lugar, sumada a la potencia del caudal y la cercanía de los saltos, obligó a una rápida actuación del personal encargado de la seguridad del complejo turístico.

"Loco total"



Porque un turista que estaba visitando las Cataratas de Iguazú se tiro al agua para recuperar su teléfono celular, lo recuperó, se subió a la pasarela y siguió recorriendo el lugar. pic.twitter.com/pWpmgsMLVV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 8, 2026

Tras el incidente, las autoridades del parque adoptaron una medida disciplinaria contra el visitante. Luego de recibir asistencia y acompañamiento durante el resto del trayecto, el hombre fue retirado del predio por haber incumplido las normas de conducta establecidas para todos los asistentes.

Las reglas de seguridad que el turista decidió ignorar

Desde la administración recordaron que existen restricciones claras respecto a cualquier acción que implique superar los límites de protección instalados en los recorridos. Estas medidas buscan evitar accidentes en un entorno natural donde cualquier imprudencia puede derivar en consecuencias graves.

Las autoridades explicaron que, cuando una pertenencia cae al río o a sectores de difícil acceso, los visitantes deben comunicar la situación al personal especializado. A partir de allí, los equipos evalúan si es posible realizar una recuperación sin poner vidas en riesgo.

Además, remarcaron que las tareas de rescate son ejecutadas únicamente por profesionales capacitados y bajo protocolos específicos. Actuar por cuenta propia puede comprometer tanto a quien intenta recuperar el objeto como a quienes deban intervenir posteriormente.

El caso también generó repercusiones del lado argentino del destino turístico, donde se insistió en la necesidad de respetar las indicaciones del personal y mantener conductas responsables durante toda la visita, especialmente en sectores cercanos a los saltos de agua y zonas de circulación elevada.