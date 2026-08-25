En un contexto mundial caracterizado por la rápida evolución tecnológica y la creciente relevancia de los sistemas no tripulados en el ámbito militar, China avanza con firmeza al presentar el Jiu Tian, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) apodado la “diosa de la guerra” por su potencial para transformar el combate moderno.

El Ji Tian se erige como un portadrones aéreo que marca un verdadero avance en la guerra y representa un desafío directo para las potencias rivales, que observan con inquietud su desarrollo y el posible impacto en futuros conflictos, incluyendo una eventual Tercera Guerra Mundial.

Así es Jiu Tian, la reciente diosa de la guerra en China

El avanzado Jiu Tian es un UAV de gran tamaño diseñado como una nave nodriza aérea capaz de transportar hasta seis toneladas de municiones y drones más pequeños.

Su envergadura llega a los 25 metros y su peso máximo al despegar es de 16 toneladas. Con un motor a reacción sobre el fuselaje, puede operar a altitudes de hasta 15.000 metros y recorrer distancias superiores a los 7000 kilómetros, lo que le permite superar sistemas de defensa aérea de alcance medio y mantener una ventaja táctica notable.

Lo más innovador y temible del Jiu Tian es su capacidad para desplegar enjambres de hasta 100 drones simultáneamente desde compartimientos ventrales intercambiables.

La poderosa aeronave no tripulada Jiu Tian ya fue exhibida en el show aéreo de Zhuhai a fines de 2024.

Estos drones, coordinados y operando en conjunto, pueden saturar y abrumar los sistemas antiaéreos enemigos, dificultando su neutralización y aumentando la efectividad de ataques ofensivos o misiones de reconocimiento.

Esta capacidad de saturación aérea convierte al Jiu Tian en una plataforma de comando autónoma que puede cambiar radicalmente la dinámica del campo de batalla actual.El proyecto, desarrollado por la Aviation Industry Corporation of China y construido por Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing, fue presentado en 2024 y se espera que realice su vuelo inaugural en junio de 2025.

Aunque aún no ha comenzado su producción en serie, su avance refleja la apuesta estratégica de China por la guerra no tripulada y la inteligencia artificial aplicada a operaciones militares.

Su diseño modular le permite asumir múltiples roles, desde transporte seguro y defensa de fronteras hasta operaciones de rescate o interferencia electrónica.

Drones: el papel transformador en la nueva era de conflictos

El rol clave de los drones en la guerra moderna se ha evidenciado en conflictos recientes, como la guerra en Ucrania, donde ambos bandos han usado drones para reconocimiento, ataques y apoyo a la artillería .

Los drones permiten identificar objetivos con rapidez, optimizar el uso de municiones y reducir costos operativos, transformando la logística y la táctica militar. Los Ataques masivos con drones, como el lanzado por Rusia con alrededor de 270 unidades Shahed el 18 de mayo, han mostrado el impacto estratégico que estos sistemas pueden tener en escenarios de alta intensidad.

El surgimiento del Jiu Tian y su capacidad para lanzar enormes enjambres de drones representa un cambio en el balance de poder global. Hasta ahora, Estados Unidos e Israel dominaban la tecnología de drones de combate, pero China ha emergido como un competidor formidable, impulsando una carrera tecnológica que obliga a las potencias rivales a reajustar sus estrategias de defensa y vigilancia.

La proliferación de drones redefine el concepto de campo de batalla, que se vuelve multidimensional y sin fronteras claras, incrementando la complejidad de los conflictos y la competencia geopolítica.