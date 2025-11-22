Sin azúcar ni manteca y súper sanas: cómo hacer las mejores galletitas con chips de chocolate para la merienda Fuente: Shutterstock

El mundo de las recetas saludables está repleto de opciones para todas aquellas personas que quieren limitar el consumo de harina y azúcar y existe una forma de preparar las clásicas galletitas con chips de chocolate sin estos ingredientes.

Además, las galletitas con chips de chocolate que no llevan harina, azúcar ni manteca se destacan por su increíble sabor y nutrientes debido a los elementos que se necesitan para poder llevarla a cabo.

Qué se necesita para hacer galletitas con chips de chocolate saludables

Para poder hacer estas galletitas con chips de chocolate que no llevan azúcar, manteca ni harina, será necesario contar con una serie de ingredientes que permitirán tener el acompañamiento perfecto para la merienda.

1 taza de avena molida

2 cucharadas de pasta de maní

1 huevo

Una pizca de esencia de vainilla

Una cucharadita de polvo para hornear

Chips de chocolate amargo a gusto

Edulcorante u otro tipo de endulzante natural

Paso a paso: cómo hacer las galletitas con chips de chocolate fit

Paso 1 : lo primero que se debe hacer es mezclar la avena con la pasta de maní, el huevo y la esencia de vainilla hasta unificar todos los ingredientes. Si cuesta mucho, se puede agregar un chorrito de leche.

Paso 2: una vez que la mezcla tome forma, sumar el edulcorante e integrar para que quede esparcido en toda la preparación junto con el polvo para hornear.

Paso 3 : luego, poner los chips de chocolate amargo en la cantidad elegida. Es importante que la proporción sea equitativa para toda la mesa.

Paso 4 : precalentar un horno a 180 grados y colocar papel manteca o aceite en spray para evitar que se pegue la masa.

Paso 5 : dividir la mezcla en galletitas redondas de tamaño similar y llevar a la placa apta para horno.

Paso 6: cocinar durante 15 a 25 minutos, retirar del fuego y servir en un plato para comer durante la merienda.

Pepas caseras sin harina, azúcar ni manteca: cómo hacerlas

Las pepas son un clásico y como toda receta, pueden hacerse en una versión mucho más saludable que no requiere de manteca, harina ni azúcar.

Pepas saludables: qué se necesita

1 tazas de avena molida

1 huevo

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

Edulcorante

Dulce de membrillo sin azúcar

Cómo se hacen las pepas saludables: