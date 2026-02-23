El bicarbonato de sodio es conocido por ser uno de los productos más versátiles para la limpieza del hogar. Su capacidad para remover grasa, neutralizar olores y desinfectar superficies lo convirtió en un gran aliado. Sin embargo, este ingrediente también ganó popularidad por un uso menos común: su combinación con limón para ciertos remedios caseros. En los últimos años, esta mezcla comenzó a recomendarse por sus posibles beneficios para la salud. Aunque debe consumirse con moderación, el bicarbonato con limón puede aliviar molestias digestivas y ofrecer mejoras en el bienestar general. La mezcla de bicarbonato con limón actúa como un antiácido natural, por lo que muchas personas la utilizan para aliviar la acidez estomacal. Un vaso de agua con una cucharadita de bicarbonato y unas gotas de limón puede ayudar a neutralizar el exceso de ácido en el estómago y reducir la sensación de ardor. Además, se le atribuyen otros beneficios: Preparar esta pasta es muy sencillo. Tan solo hay que reunir los siguientes ingredientes: Se suele tomar por la mañana, preferentemente en ayunas. Si se repite la dosis, lo ideal es hacerlo antes de las comidas y no con el estómago lleno. Sin embargo, es importante recordar: Además de su popularidad en remedios caseros, el bicarbonato de sodio destaca por otros usos cotidianos: