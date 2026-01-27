En esta noticia
El verano se ha presentado con cambios de temperatura que provocaron estragos en más de uno. Hubo días más primaverales, que llevaron la sensación térmica por debajo de los 20°, mientras que también se vivieron momentos de extremo calor con máximos por encima de los 35°. En ese contexto, las personas empiezan a presentar cuadros gripales.
Las soluciones caseras suelen ser las alternativas más buscadas, especialmente cuando se quiere reforzar el sistema inmunológico. Y es ahí que aparece la cáscara de la naranja y su poder al ser mezclada con la canela.
Esta combinación le brinda al cuerpo múltiples propiedades con efectos antiinflamatorios, digestivos e incluso ayuda a controlar la presión.
Uno por uno, ¿cuáles son los beneficios de hervir las cáscaras de naranja y combinarlas con canela?
La combinación de cáscara de naranja y canela, utilizada tradicionalmente en infusiones caseras, ganó popularidad por sus propiedades funcionales que contribuyen al bienestar general. A continuación, los principales beneficios respaldados por especialistas en nutrición:
- Fortalecimiento del sistema inmunológico: la cáscara de naranja es una fuente natural de vitamina C y antioxidantes, compuestos esenciales para reforzar las defensas del organismo y prevenir enfermedades respiratorias como resfríos y gripes.
- Propiedades digestivas y antiinflamatorias: la canela posee efectos positivos sobre el sistema digestivo, ayudando a aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación y combatir la hinchazón abdominal.
- Mejora de la circulación sanguínea: los flavonoides presentes en la naranja favorecen la salud cardiovascular al contribuir al mantenimiento de vasos sanguíneos flexibles y saludables.
- Regulación de la presión arterial y reducción de la retención de líquidos: el potasio contenido en la cáscara de naranja ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el organismo, promoviendo la eliminación de líquidos y colaborando en el control de la presión arterial.
- Efecto relajante y sensación de bienestar: el aroma cítrico de la naranja, combinado con el toque especiado de la canela, genera una experiencia sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y favorecer la relajación tras una jornada intensa.
Paso a paso: cómo hacer la infusión de cáscaras de naranja con la canela
La preparación de esta infusión es sencilla y requiere pocos ingredientes.
Ingredientes:
- Cáscara de una naranja (preferentemente orgánica)
- Una rama de canela
- 500 ml de agua
Procedimiento:
- Lavar cuidadosamente la naranja para eliminar impurezas o residuos de pesticidas.
- Pelar la fruta, procurando conservar la cáscara en trozos grandes.
- Colocar el agua en una olla y llevar a hervor.
- Añadir las cáscaras de naranja junto con la rama de canela.
- Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos.
- Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante unos minutos antes de servir.
Esta preparación puede consumirse caliente como infusión o utilizarse como aromatizante natural para el hogar, dejando la olla destapada para que el vapor impregne el ambiente con notas cítricas y especiadas.