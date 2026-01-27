El verano se ha presentado con cambios de temperatura que provocaron estragos en más de uno. Hubo días más primaverales, que llevaron la sensación térmica por debajo de los 20°, mientras que también se vivieron momentos de extremo calor con máximos por encima de los 35°. En ese contexto, las personas empiezan a presentar cuadros gripales.

Las soluciones caseras suelen ser las alternativas más buscadas, especialmente cuando se quiere reforzar el sistema inmunológico. Y es ahí que aparece la cáscara de la naranja y su poder al ser mezclada con la canela.

Esta combinación le brinda al cuerpo múltiples propiedades con efectos antiinflamatorios, digestivos e incluso ayuda a controlar la presión.

Uno por uno, ¿cuáles son los beneficios de hervir las cáscaras de naranja y combinarlas con canela?

La combinación de cáscara de naranja y canela, utilizada tradicionalmente en infusiones caseras, ganó popularidad por sus propiedades funcionales que contribuyen al bienestar general. A continuación, los principales beneficios respaldados por especialistas en nutrición:

Fortalecimiento del sistema inmunológico : la cáscara de naranja es una fuente natural de vitamina C y antioxidantes, compuestos esenciales para reforzar las defensas del organismo y prevenir enfermedades respiratorias como resfríos y gripes.

Propiedades digestivas y antiinflamatorias : la canela posee efectos positivos sobre el sistema digestivo, ayudando a aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación y combatir la hinchazón abdominal.

Mejora de la circulación sanguínea : los flavonoides presentes en la naranja favorecen la salud cardiovascular al contribuir al mantenimiento de vasos sanguíneos flexibles y saludables.

Regulación de la presión arterial y reducción de la retención de líquidos : el potasio contenido en la cáscara de naranja ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el organismo, promoviendo la eliminación de líquidos y colaborando en el control de la presión arterial.

Efecto relajante y sensación de bienestar: el aroma cítrico de la naranja, combinado con el toque especiado de la canela, genera una experiencia sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y favorecer la relajación tras una jornada intensa.

Paso a paso: cómo hacer la infusión de cáscaras de naranja con la canela

La preparación de esta infusión es sencilla y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes:

Cáscara de una naranja (preferentemente orgánica)

Una rama de canela

500 ml de agua

Procedimiento:

Lavar cuidadosamente la naranja para eliminar impurezas o residuos de pesticidas. Pelar la fruta, procurando conservar la cáscara en trozos grandes. Colocar el agua en una olla y llevar a hervor. Añadir las cáscaras de naranja junto con la rama de canela. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante unos minutos antes de servir.

Esta preparación puede consumirse caliente como infusión o utilizarse como aromatizante natural para el hogar, dejando la olla destapada para que el vapor impregne el ambiente con notas cítricas y especiadas.