Los gorriones son esas pequeñas aves majestuosas que suelen acercarse a la casa por curiosidad. Su presencia está relacionada con diversas causas naturales y también tiene una explicación desde el feng shui. Estos pajaritos suelen buscar alimento y abrigo en lugares seguros. Al ser animales sociales, se adaptan bien a entornos sociales y convierten las visitas en una rutina. Por su parte, el feng shui da una explicación mucho más interesante respecto a la espiritualidad. En la disciplina, las aves representan el flujo del chi, es decir la energía vital. En particular, los gorriones atraen energía yang (energía activa y dinámica), lo que indica que en el hogar circula energía positiva. A su vez, al ser aves que viven en comunidad, están asociadas a la familia, la unión y la protección. Puede ser identificada e interpretada como una señal de armonía en la casa. Otra de sus características es que funcionan como sensores de energía. Cuando están cómodas y hacen nidos en la cercanía significa que el ambiente no tiene cargas negativas fuertes. Si bien el feng shui detalla que su presencia suele ser positiva, existen ciertos casos en donde puede ser negativo: