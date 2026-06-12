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Los gorriones son esas pequeñas aves majestuosas que suelen acercarse a la casa por curiosidad. Su presencia está relacionada con diversas causas naturales y también tiene una explicación desde el feng shui.

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Por qué los gorriones se acercan

Estos pajaritos suelen buscar alimento y abrigo en lugares seguros. Al ser animales sociales, se adaptan bien a entornos sociales y convierten las visitas en una rutina.

Por su parte, el feng shui da una explicación mucho más interesante respecto a la espiritualidad. En la disciplina, las aves representan el flujo del chi, es decir la energía vital.

En particular, los gorriones atraen energía yang (energía activa y dinámica), lo que indica que en el hogar circula energía positiva.

A su vez, al ser aves que viven en comunidad, están asociadas a la familia, la unión y la protección. Puede ser identificada e interpretada como una señal de armonía en la casa.

Otra de sus características es que funcionan como sensores de energía. Cuando están cómodas y hacen nidos en la cercanía significa que el ambiente no tiene cargas negativas fuertes.

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Cuando puede ser una señal negativa

Si bien el feng shui detalla que su presencia suele ser positiva, existen ciertos casos en donde puede ser negativo:

  • Demasiados gorriones y descontrol: energía caótica.
  • Nidos en lugares incómodos como rejas y cables: bloqueo de flujo energético.
  • Suciedad acumulada: el chi está estancado.