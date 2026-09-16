Se viene un diluvio histórico este miércoles 16 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un importante cambio en las condiciones del tiempo para este miércoles 16 de septiembre, luego de una jornada de martes con buen clima.

El mal tiempo afectará principalmente a Santa Cruz y Tierra del Fuego, con distintos fenómenos según la zona. Las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas del miércoles y podrían incluir lluvias y nevadas, mientras que en algunos sectores también se esperan fuertes ráfagas de viento.

¿Dónde habrá nieve y lluvias este miércoles?

En Santa Cruz, el deterioro de las condiciones comenzará durante la mañana. Algunas localidades podrían recibir nieve, entre ellas Perito Moreno, El Calafate y Gobernador Gregores.

En tanto, se esperan lluvias en Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia.

¿Dónde habrá nieve y lluvias este miércoles? ChatGPT

El escenario será diferente en Tierra del Fuego, donde las precipitaciones llegarán principalmente durante la tarde.

Las lluvias podrían afectar a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, mientras que durante la noche existe también probabilidad de nieve.

¿Cuándo mejora el tiempo?

El mal tiempo no se extendería durante varios días. Según el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar durante la mañana del jueves 17 de septiembre, con una disminución de las precipitaciones.

De esta manera, el miércoles será la jornada más complicada, con el avance de las lluvias y nevadas sobre distintos puntos de la Patagonia austral.