La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 16 de septiembre

El clima en España se caracterizará por una jornada inestable, especialmente en el Cantábrico y el tercio este peninsular. Habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles por la mañana, con chubascos y tormentas fuertes por la tarde en varias comunidades.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayoría del territorio y las mínimas también bajarán en gran parte, a excepción del sureste y Baleares. El viento será moderado en el norte y habrá rachas muy fuertes en algunas regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Poco nuboso en Madrid, con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 15 y 28 grados y viento flojo a moderado del norte.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con posibilidad de chubascos y tormentas en el tercio oriental. Temperaturas mínimas alrededor de 13 grados y máximas que alcanzarán los 37 grados, con vientos flojos y poniente fuerte en el Estrecho por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado por la mañana, aunque irá cubriéndose en la tarde con chubascos y tormentas, especialmente fuertes en Girona y Barcelona. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 32 grados y un mínimo de 11 grados. El viento variará entre noroeste y componente sur en algunas áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones y tormentas en el Pirineo y chubascos fuertes en el sistema Ibérico de Teruel, con posible granizo y rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 28 grados y un mínimo de 8 grados, con viento del noroeste en el valle del Ebro y flojo variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará nuboso, con algunas claros y posibilidad de brumas y nieblas en zonas elevadas. Habrá precipitaciones débiles que cesarán por la tarde y las temperaturas oscilarán entre los 22 y 12 grados, con un notable descenso en las máximas. Los vientos serán flojos, predominando del norte.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos por la tarde y posibilidad de chubascos fuertes en la mitad sur de Mallorca acompañados de tormenta. Temperaturas entre 14 y 32 grados, con pocos cambios. En Menorca, viento del norte y nordeste, aumentando a moderado; en el resto, brisas costeras y viento variable.

Cielos despejados con calima ligera en vertientes sur de las islas centrales. Temperaturas en ligero descenso, alcanzando hasta 34 ºC en el sur y sureste de las islas y un mínimo de 21 ºC. Viento flojo aumentando por la tarde, más intenso en zonas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana, avanzando hacia un día muy nuboso con chubascos y tormentas fuertes, especialmente en Valencia y sur de Castellón, mientras que las temperaturas oscilarán entre 14 y 33 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará caracterizado por un cielo nuboso en el nordeste y norte montañoso, con probabilidad de precipitaciones dispersas en la primera mitad del día; el resto de la región tendrá intervalos nubosos y chubascos dispersos en el este, tendiendo a poco nuboso. Las brumas y nieblas estarán presentes en las montañas del norte y este. Las temperaturas mínimas descenderán a 7 grados, especialmente en las Sierras de Segovia y Ávila y las máximas alcanzarán 30 grados, también en descenso notable en la mitad nororiental. Habrá viento del noreste y norte, flojo a moderado, con posibilidad de rachas fuertes localmente en el sur de Ávila.

El clima se presentará poco nuboso al inicio, pero pasará a estar nuboso en la mitad oriental, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde en el oeste. Se prevén chubascos y tormentas, especialmente en Albacete y gran parte de Cuenca, con posibilidad de granizo. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, especialmente en el nordeste, mientras que las máximas caerán notablemente en Guadalajara y en el oeste de Toledo. Habrá viento variable, aumentando a moderado por la tarde y rachas fuertes asociadas a las tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 34 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, máxima de 28°C, mínima de 19°C y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos variables y temperaturas entre 22 y 31 °C (mínimas sin cambios y máximas en ascenso).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros esporádicos, brumas y nieblas en zonas elevadas, precipitaciones débiles, temperaturas en descenso de 11 a 22 grados y vientos flojos del norte. Por otro lado, cielos nubosos con claros por la tarde, temperaturas entre 9 y 21 grados y posibilidad de brumas y precipitaciones débiles en el norte.

El clima en La Rioja será nuboso con probabilidad de precipitaciones ocasionales, brumas y nieblas en la Sierra y temperaturas que oscilarán entre 12 y 25 grados, con viento del noroeste.

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