El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno por Malvinas y negó que las medidas anunciadas hayan sido impulsadas por la bandera exhibida durante el Mundial o por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

A través de una publicación en sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el plan oficial comenzó a diseñarse varios meses atrás, mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti.

Quirno cuestionó así las interpretaciones que vincularon las últimas decisiones del Ejecutivo con el partido entre Argentina e Inglaterra o con los dichos del mandatario norteamericano sobre la disputa por la soberanía de las islas.

“Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses”. Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

Según explicó, las medidas son el resultado de “una estrategia integrada de defensa” de los intereses argentinos en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Quirno defendió el trabajo coordinado por Malvinas

En su publicación, el canciller citó un mensaje del ministro de Defensa en el que se hacía referencia a una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

Con esa referencia, Quirno buscó demostrar que la estrategia comenzó antes de los episodios recientes y que no responde a una reacción improvisada por parte del Gobierno.

La explicación llega luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció un e ndurecimiento de las sanciones contra las compañías que participen en actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

Ante el proyecto Sea Lion, Javier Milei busca endurecer la ley que regula la explotación de hidrocarburos para afianzar la soberanía y la protección de recursos sobre Malvinas.

El Gobierno pretende ampliar el alcance del régimen para incluir no solo a las empresas que operan directamente en las islas, sino también a quienes brindan servicios vinculados con el desarrollo de esas actividades.

En ese marco, Quirno lanzó una advertencia a 180 compañías relacionadas con el sector hidrocarburífero y aseguró que deberán decidir si continúan vinculadas con operaciones en Malvinas o mantienen sus actividades en la Argentina.

Las compañías alcanzadas ya habrían sido notificadas por las autoridades nacionales. El objetivo es ponerlas al tanto de las consecuencias legales y económicas que podrían enfrentar si mantienen relaciones comerciales con proyectos no autorizados por el país.

“Cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”, advirtió el ministro durante su exposición ante empresarios y ejecutivos financieros en la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Qué sanciones prepara el Gobierno por Malvinas

Durante su participación en la 47.ª Convención Anual del IAEF, Quirno explicó que con el decreto reglamentario se busca acelerar los procedimientos contra las compañías vinculadas con actividades en las islas.

La disposición apunta a dotar de mayor celeridad a las sanciones y, al mismo tiempo, ampliar el universo de empresas que pueden quedar alcanzadas por las restricciones establecidas por el Estado argentino.

Según detalló el canciller, la normativa no se limitará a las compañías que desarrollen actividades petroleras de manera directa. También incluirá a sus proveedores de servicios, entidades financieras, aseguradoras y otras firmas que faciliten esas operaciones.

La advertencia forma parte de una estrategia más amplia que, según el canciller, fue articulada durante meses entre las áreas de Relaciones Exteriores y Defensa.