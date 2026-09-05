Fiesta del helado artesanal en Córdoba con entrada gratis: cuándo es y en qué lugar se hará el evento.

Córdoba capital tiene esta semana su primera Fiesta del Helado Artesanal, un evento gastronómico con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Cuándo es y qué va a haber

Se realiza este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 14 a 22 horas, en el Museo de la Industria, ubicado en Libertad 1130, barrio General Paz.

El festival, organizado por el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Servicios Rápidos, Heladeros y Alfajoreros, junto con la Municipalidad de Córdoba, reúne a más de 20 heladerías artesanales de la ciudad.

Durante las dos jornadas, los visitantes van a poder disfrutar de:

Puestos de exhibición y venta de helado artesanal

Degustaciones guiadas

Demostraciones técnicas de elaboración

Capacitaciones a cargo de referentes del sector

Espectáculos artísticos para toda la familia

Fiesta del helado artesanal en Córdoba con entrada gratis: cuándo es y en qué lugar se hará el evento.

El objetivo de la propuesta es mostrar el trabajo que hay detrás de cada bocha de helado: la selección de materias primas, las técnicas de producción y el desarrollo de nuevos sabores, en un espacio pensado tanto para quienes trabajan en el rubro como para el público general .

La programación busca combinar el aspecto gastronómico con una mirada más formativa, algo poco habitual en este tipo de eventos al aire libre.

Cómo participar y otros detalles a tener en cuenta

La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. El predio cuenta con infraestructura adaptada, con accesos, sanitarios y señalización pensados para facilitar la circulación del público.

Como parte de una iniciativa solidaria, quienes asistan y colaboren con un alimento no perecedero van a poder participar de un sorteo especial, además de contribuir con entidades benéficas de la ciudad.

El evento también incorpora estaciones de separación de residuos para reducir el uso de plásticos descartables durante las dos jornadas, en línea con una tendencia que ya se replica en otros eventos masivos de Córdoba.

El Museo de la Industria, ubicado en pleno barrio General Paz, es de fácil acceso en transporte público y cuenta con espacio para quienes lleguen en auto.

Esta nueva propuesta gastronómica se suma a la agenda cultural de Córdoba capital como una alternativa para disfrutar al aire libre en familia o con amigos, aprovechando además que el horario extendido hasta las 22 permite visitarlo tanto de tarde como de noche.

Se trata de la primera edición de este festival, por lo que la organización ya adelantó que buscará repetirlo en los próximos años si la convocatoria resulta exitosa.

Para quienes viven en Córdoba capital o están de paso este fin de semana, la propuesta ofrece una excusa concreta para recorrer un espacio poco convencional para este tipo de eventos y, de paso, descubrir sabores nuevos de la mano de los propios maestros heladeros.