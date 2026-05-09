El Caribe colombiano se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas ante la posible llegada de la primera onda tropical del año, un fenómeno que podría provocar un aumento de las lluvias, tormentas eléctricas y mayor nubosidad en varias regiones del país. Según reportes y proyecciones del Ideam, retomados por Semana, este sistema atmosférico marcaría el inicio de una etapa de mayor actividad climática en el norte de Colombia y podría incrementar el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en zonas vulnerables. Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan de este a oeste sobre la franja intertropical y suelen favorecer la formación de nubosidad, lluvias y tormentas de distinta intensidad. En Colombia, estos sistemas impactan principalmente a la región Caribe y algunos sectores del norte de la región Andina, especialmente entre mayo y noviembre, meses en los que también comienza a fortalecerse la temporada ciclónica en el Atlántico. Meteorólogos citados por medios regionales advierten que la primera onda tropical de 2026 podría ingresar en los próximos días, generando un incremento progresivo de las precipitaciones en distintos departamentos del Caribe colombiano. Los pronósticos climáticos apuntan a que sectores como La Guajira, el sur de Córdoba y otras áreas del Caribe podrían registrar un aumento significativo de nubosidad y lluvias durante el paso del sistema. Además, las autoridades recuerdan que muchas regiones llegan a este periodo con suelos saturados por las precipitaciones registradas en los primeros meses del año, una situación que aumenta la probabilidad de emergencias por inundaciones, deslizamientos o afectaciones en infraestructura urbana y rural. El comportamiento del fenómeno también dependerá de la interacción con otros sistemas atmosféricos, como bajas presiones o frentes fríos residuales. El contexto climático de 2026 añade incertidumbre a los pronósticos. El Ideam ha advertido sobre la posibilidad de una transición hacia un evento de El Niño durante el segundo semestre del año. Esto significa que, aunque en el corto plazo podrían aumentar las lluvias por efecto de las ondas tropicales, posteriormente el país podría enfrentar condiciones más secas si el fenómeno logra consolidarse entre mayo y julio. Los expertos recomiendan seguir los boletines oficiales y los reportes meteorológicos actualizados, ya que la evolución de estos sistemas puede cambiar rápidamente y modificar el panorama climático en cuestión de horas. Las autoridades meteorológicas señalan que el monitoreo de estos sistemas es clave debido a que algunas ondas tropicales pueden evolucionar hacia fenómenos más organizados en el océano Atlántico bajo determinadas condiciones. Mientras tanto, organismos de gestión del riesgo mantienen vigilancia sobre posibles emergencias asociadas a lluvias fuertes, crecientes súbitas y afectaciones en vías o servicios básicos, especialmente en zonas con drenajes deficientes o antecedentes de inundaciones.