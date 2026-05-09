Las papas al horno son una de las preparaciones más elegidas en todo el mundo, pero uno de los problemas más comunes aparece cuando quedan pegadas a la fuente o se rompen al intentar retirarlas. Frente a esto, muchos cocineros utilizan un truco simple y económico que evita usar aceite extra: colocar papel manteca sobre la bandeja antes de cocinar. El papel manteca funciona como una capa antiadherente que evita que las papas entren en contacto directo con la superficie caliente de la asadera. De esta manera, se reduce notablemente la posibilidad de que se peguen o se quemen. Además, esta técnica permite cocinar con menos grasa y facilita la limpieza posterior, ya que los restos de comida no quedan adheridos a la fuente. También ayuda a lograr una cocción más pareja y una textura crocante por fuera. Entre los principales beneficios se destacan: Utilizar papel manteca para cocinar papas al horno es muy simple y no requiere experiencia previa en cocina. Solo hay que seguir algunos pasos básicos para lograr mejores resultados. Para potenciar el resultado, se recomienda dar vuelta las papas a mitad de cocción y evitar colocar demasiada cantidad junta en la misma bandeja. El pastel de papa es uno de los platos más tradicionales y rendidores para preparar en casa. Su combinación de puré cremoso y relleno de carne lo convierte en una receta ideal para disfrutar en invierno. Para evitar que el pastel se pegue, también puede colocarse papel manteca en la base de la fuente antes del armado.