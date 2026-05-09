Una serie de tormentas severas avanza sobre el centro y sur de Estados Unidos y amenaza con extenderse durante todo el fin de semana del Día de la Madre. El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA y AccuWeather emitieron alertas de peligro para Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Alabama, donde los daños pueden incluir tornados, granizo, vientos destructivos e inundaciones repentinas. El aviso llega en pleno pico de la temporada de tormentas en Estados Unidos. La semana ya estuvo marcada por tornados que el miércoles arrasaron comunidades en Mississippi, destruyeron viviendas y dejaron vehículos retorcidos. Esos tornados venían envueltos en lluvia —lo que los hace más difíciles de detectar— y fueron generados por apenas dos superceldas. Las tormentas se desplazarán desde el sureste hacia las Grandes Llanuras entre el sábado y el domingo, con focos que irán variando por región. El sábado, el mayor riesgo se concentra en Texas, desde el Valle del Río Grande hasta las áreas de Houston, Austin y San Ángelo. El domingo, el foco se traslada hacia el noreste de Texas, el suroeste de Arkansas y el noroeste de Louisiana. A lo largo de la Interestatal 10, sobre los estados costeros del Golfo, lluvias repetidas e intensas pueden generar encharcamientos en calles y autopistas. Los meteorólogos de AccuWeather advierten que los principales riesgos son vientos destructivos, granizo y tornados envueltos en lluvia. En el corredor del Golfo, las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 100 milímetros, con un máximo local estimado en 230 milímetros. Una sola tormenta aislada puede ser suficiente para causar daños significativos. Las autoridades recomiendan contar con sistemas de alerta que puedan activarse durante la noche, cuando el peligro es mayor y más difícil de anticipar.