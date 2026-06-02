Las dos naciones pueden colaborar y unirse en caso de que se inicie un conflicto bélico de gran magnitud. (Fuente: Representación creada con IA)

En la actualidad, la Tercera Guerra Mundial se plantea como un escenario poco probable, pero que está ganando cada vez más credibilidad entre expertos e historiadores especializados en conflictos bélicos. Las crecientes guerras y tensiones en diversas regiones del mundo respaldan esta hipótesis. En este contexto, se ha revelado cuáles son los dos países latinoamericanos que, si decidiesen formar una alianza, tendrían la capacidad de hacer frente a grandes potencias. ¿Cuáles son esos países?

Ante un posible conflicto global y de gran escala, varios analistas opinan que estos dos países podrían establecer una alianza que sea digna de luchar contra las grandes potencias si la situación lo requiere. Esta circunstancia dependerá de la postura que adopten ambos países latinoamericanos frente a una posible Tercera Guerra Mundial.

Ambos países comparten una historia de cooperación en aspectos como la defensa y la tecnología, realizando proyectos en conjunto para el desarrollo de vehículos militares y aviones de transporte. Además, ambos países también mantienen colaboración en el ámbito nuclear.

Tercera Guerra Mundial: los países que podrían unirse y desafiar a potencias

Carlos Pereyra Mele, director de Dossier Geopolítico, sostiene que una colaboración entre Argentina y Brasil es crucial para fortalecer un proyecto geocontinentalista en el contexto sudamericano.

Las reflexiones de expertos indican un consenso respecto a la necesidad de una alianza estratégica entre Argentina y Brasil, lo que les permitiría unirse eficazmente en caso de un conflicto a gran escala, como una posible Tercera Guerra Mundial.

Daniel Blinder, especialista en defensa, enfatiza que ambos países deben colaborar para reforzar su cooperación en el ámbito de producción militar, lo que podría ser determinante en la consolidación de su asociación.

¿Cuál es el riesgo real de una Tercera Guerra Mundial según expertos y datos?

Historiadores militares de renombre, como el especialista Antony Beevor, han indicado que no resulta “alarmista” considerar la posibilidad de un nuevo conflicto mundial que podría materializarse en un futuro relativamente cercano.

Esta inquietud surge a raíz de las intensas tensiones que se experimentan en diversas regiones del planeta, tales como la contienda comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, así como el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania.