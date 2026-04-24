El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) del Gobierno federal de los Estados Unidos mantiene un régimen estricto sobre los jóvenes que deben figurar en el sistema militar. A partir de enero, todos los nacidos en 2008 deberán registrar sus datos personales o pueden enfrentar consecuencias legales y económicas. La medida se aplica a quienes cumplan 18 años durante 2026, una edad clave dentro del sistema federal. Las autoridades remarcan que el registro es obligatorio y forma parte de un requisito legal vigente en todo el país. El SSS establece que todos los hombres que cumplan 18 años deben estar registrados en el sistema. Esto incluye tanto ciudadanos como residentes y también personas sin estatus migratorio regular. El requisito se activa automáticamente al alcanzar esa edad, sin importar la situación migratoria. El Gobierno federal indica que el objetivo es mantener una base de datos actualizada en caso de una eventual convocatoria. El registro puede realizarse de forma online o a través de oficinas autorizadas. Además, en algunos casos se produce una inscripción automática mediante otros trámites gubernamentales. El incumplimiento del registro puede derivar en sanciones importantes. El Gobierno advierte que no estar inscripto puede afectar el acceso a distintos beneficios. Estas restricciones buscan asegurar el cumplimiento del sistema obligatorio vigente en Estados Unidos. El Gobierno aclara que registrarse en el SSS no implica ser enviado automáticamente a un conflicto armado. Se trata únicamente de un registro preventivo. El sistema se utiliza como una base de datos que solo se activaría en caso de que el Congreso y el presidente autoricen una convocatoria militar obligatoria. De esta manera, las autoridades insisten en que el registro es un trámite administrativo obligatorio, pero no representa una incorporación inmediata al servicio militar.