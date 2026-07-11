Las proyecciones climáticas encendieron las alarmas en Argentina por la inminente llegada de El Niño, un fenómeno que podría provocar lluvias torrenciales durante varios días, inundaciones, crecidas de ríos y eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del país.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) identificó las zonas con mayor riesgo, mientras se anunció un plan de prevención que incluye monitoreo permanente y medidas especiales para enfrentar posibles emergencias.

¿Qué provincias serán las más afectadas por El Niño en Argentina?

La llegada de El Niño podría modificar de manera significativa el comportamiento del clima durante los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias provincias podrían registrar precipitaciones superiores a los valores normales, con riesgo de anegamientos e inundaciones.

Entre las zonas que permanecerán bajo especial vigilancia aparece la Cuenca del Plata, una de las regiones más sensibles a este fenómeno. Allí se encuentran provincias como Buenos Aires, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, donde las lluvias persistentes podrían provocar crecidas de ríos, desbordes y complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales.

En paralelo, la Patagonia también estará bajo monitoreo por la posibilidad de condiciones invernales adversas que podrían afectar la circulación en rutas nacionales y sectores de alta montaña.

El Niño llegará con fuerza a Argentina: las provincias que podrían sufrir lluvias extremas e inundaciones ChatGPT

Alerta por lluvias intensas e inundaciones: qué consecuencias puede provocar El Niño

El Niño es un fenómeno climático que se produce por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico Ecuatorial, acompañado por cambios en la circulación atmosférica. Esa combinación altera los patrones habituales de temperatura y precipitaciones en gran parte del planeta.

En Argentina, uno de los principales efectos esperados es un aumento de la frecuencia e intensidad de las lluvias en determinadas regiones. Esto puede derivar en:

Inundaciones temporarias.

Crecidas de ríos y arroyos.

Anegamientos en ciudades y zonas rurales.

Cortes de rutas y complicaciones en el tránsito.

Daños en infraestructura y servicios.

Al mismo tiempo, el SMN aclaró que el fenómeno no elimina la posibilidad de episodios de frío intenso. Durante el invierno aún pueden registrarse irrupciones de aire polar con temperaturas muy bajas, aunque el promedio estacional resulte superior al habitual en varias provincias.

Para el centro y norte del país se prevé un invierno relativamente más templado, especialmente en el Noroeste Argentino (NOA), mientras que el este de Buenos Aires, parte del Litoral y sectores de la Patagonia podrían presentar valores normales o levemente superiores a los habituales.

Qué medidas tomó el Gobierno ante la llegada de El Niño

Frente al escenario previsto, el Gobierno nacional anunció un plan preventivo destinado a reducir el impacto de posibles eventos meteorológicos extremos.

Entre las principales acciones se encuentran la instalación de refugios temporales sobre rutas nacionales y provinciales ubicadas en zonas de alta montaña o de clima severo. Estos espacios permitirán que automovilistas y transportistas puedan detener la marcha de forma segura cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo.

Además, las autoridades informaron que se reforzará el monitoreo permanente de las provincias mediante la Agencia Federal de Emergencias, que coordinará recursos humanos y técnicos para responder rápidamente ante inundaciones, tormentas intensas u otras contingencias climáticas.

Tanto el Gobierno como el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron seguir diariamente los pronósticos y el sistema oficial de alertas, ya que la evolución de El Niño puede modificar las condiciones meteorológicas con rapidez y generar eventos de alto impacto en diferentes regiones del país.