La carne picada es uno de los productos más elegidos. Sin embargo, en el momento de comprarla surge una duda muy frecuente: ¿carne picada común o especial? Aunque ambas provienen de carne vacuna, existen diferencias importantes en la cantidad de grasa, los cortes utilizados y el resultado final de cada receta.

¿Cuál es la diferencia entre la carne picada común y la especial?

La principal diferencia está en el contenido de grasa y en los cortes de carne con los que suele elaborarse.

La carne picada común generalmente contiene una mayor proporción de grasa, lo que le aporta más sabor y jugosidad durante la cocción. Por ese motivo suele ser una de las opciones más económicas y es muy utilizada para preparaciones donde la grasa ayuda a mantener la carne tierna.

En cambio, la carne picada especial suele elaborarse con cortes más magros o con una mejor selección de carne. Tiene menos grasa visible, un color más uniforme y, al cocinarse, libera menos materia grasa.

No obstante, los especialistas recuerdan que la denominación “especial” puede cambiar de un comercio a otro . Por eso siempre es recomendable consultar al carnicero qué corte de carne utilizó o pedir que la carne sea picada en el momento.

Carne picada común o especial: qué diferencia hay y cuál conviene comprar para cada receta Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué carne picada conviene comprar según la receta?

No existe una opción mejor que otra: todo depende del plato que se quiera preparar.

La carne picada común suele ofrecer mejores resultados en:

Hamburguesas caseras.

Albóndigas.

Empanadas.

Pastel de papa.

Rellenos que necesitan mantenerse jugosos.

Su mayor contenido de grasa evita que la preparación quede seca y potencia el sabor.

La carne picada especial, en cambio, es una buena elección para:

Salsa boloñesa.

Tartas.

Zapallitos o verduras rellenas.

Comidas donde se busca reducir el contenido de grasa.

Dietas con menor aporte de grasas.

En estas preparaciones, una carne más magra permite obtener un resultado más liviano sin perder el aporte de proteínas.

Consejos para comprar carne picada de buena calidad

Más allá de elegir entre común o especial, la calidad y la seguridad del producto son fundamentales.

Al momento de comprar, los expertos recomiendan: