Se viene el diluvio del año el viernes 11 de septiembre: tormentas eléctricas, caída de granizo de diversos tamaños, lluvias y ráfagas de viento de 90km/h

El temporal que el Servicio Meteorológico Nacional viene anticipando para el norte del país ya generó los primeros daños concretos. En Misiones cayó granizo de más de 6 centímetros de diámetro.

El fenómeno afectó zonas rurales del noreste misionero, donde productores de tabaco y hortalizas sufrieron pérdidas directas en sus plantaciones.

Dónde pegó más fuerte el temporal

Los daños más importantes se registraron en Piñalito Norte, Paraje San Martín y sectores rurales de San Antonio. Ahí, una granizada de entre tres y cinco minutos alcanzó piedras de gran tamaño.

Durante la madrugada de este viernes, el SMN volvió a colocar a toda la provincia de Misiones bajo alerta naranja por tormentas, el nivel más alto antes de la alerta roja.

Estas son las localidades y provincias bajo mayor riesgo en las próximas horas:

Misiones: alerta naranja , con tormentas localmente severas.

Corrientes y Chaco: alerta naranja y amarilla por tormentas localmente severas.

Santa Fe : alerta amarilla por tormentas.

Formosa: alerta amarilla por tormentas.

En estos lugares con alerta naranjas e esperan tormentas eléctricas, lluvias intensas con acumulados entre 30-60mm, ráfagas de viento superiores a los 90km/h, granizo de diversos tamaños.

El organismo estima acumulados de entre 60 y 90 milímetros en las zonas bajo alerta naranja, con valores que podrían superarse de forma puntual, sobre todo en Misiones. También prevé ráfagas que pueden pasar los 90 kilómetros por hora, granizo de diverso tamaño y actividad eléctrica frecuente.

Qué se espera para las próximas horas

Según el pronóstico oficial, las tormentas más fuertes se concretaron en la madrugada y la mañana de este viernes, con mejoras hacia la tarde y la noche en gran parte del área afectada.

Para el fin de semana, el SMN anticipa un descenso térmico y cielo mayormente nublado en el Litoral, sin nuevas alertas de magnitud similar por ahora.

Frente a este panorama, el organismo recomienda evitar circular por rutas anegadas, alejarse de estructuras livianas y árboles durante las tormentas eléctricas, y resguardar vehículos y objetos que puedan volar con el viento.

En las zonas rurales de Misiones, productores y autoridades locales todavía relevan el alcance total de las pérdidas provocadas por el granizo, en momentos en que el pronóstico advierte que el temporal todavía no terminó de pasar.

Cómo seguirá el clima en CABA

El clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguirá nublado por la tarde de este viernes 11 de septiembre; sin embargo, se esperan algunos chaparrones durante la noche.

Para el sábado 12 de septiembre habrá lloviznas durante todo el día, por lo que se recomienda tener el paraguas, piloto y abrigo a mano.