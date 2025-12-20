Se viene diluvio del año y el cielo descargará toda su furia con ráfagas de viento y caída de granizo: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Archivo

Recientemente el Servicio Meteorológico Nacional informó la presencia de severas tormentas en varias regiones del país y se encuentra vigente tanto una alerta meteorológica naranja como de nivel amarillo.

Alerta meteorológica naranja por tormentas: las zonas en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta naranja por fuertes tormentas en las siguientes localidades del país:

Entre Ríos : Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Santa Fe : Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier, Vera.

Córdoba : San Justo

Corrientes : Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Monte Caseros.

Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento.

Características de una alerta meteorológica naranja por tormentas

En este tipo de alertas, se indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas y tendrán una importante presencia de actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 100 km/h. Del mismo modo, las precipitaciones pueden oscilar entre 80 y 110 mm.

Dónde hay alerta amarilla por tormentas

Además, el SMN compartió una alerta meteorológica amarilla por la presencia de fuertes lluvias en todas estas regiones:

Córdoba : Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba

Santiago del Estero: Atamisqui, La Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini.

Chaco : Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando.

Corrientes : Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé.

Jujuy : Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi.

San Luis : Gobernador Dupuy.

La Pampa: Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.

Por su parte, cuando se trata de una alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional indica que las tormentas pueden contener ser de variada intensidad y estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Asimismo, el organismo informó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.