Llegan tormentas y ventiscas de nieve a todo el país: se cierran rutas, hay peligro por los servicios básicos y cancelan actividades actividades. Foto: Archivo

Una tormenta invernal severa mantiene en alerta a amplias regiones del norte y oeste de Estados Unidos, donde rigen advertencias oficiales por ventiscas, fuertes acumulaciones de nieve y temperaturas extremas, de acuerdo con los últimos informes del National Weather Service (NWS). El fenómeno comenzó a intensificarse desde el 17 de diciembre y afecta a millones de personas, con impactos directos en la movilidad, los servicios básicos y la infraestructura crítica.

Según autoridades meteorológicas federales, el sistema se fortaleció tras el paso de un río atmosférico por el noroeste estadounidense, lo que derivó en la emisión de múltiples avisos de emergencia, incluidas advertencias de tormenta invernal y ventisca. El evento combina ráfagas de viento de gran intensidad, nieve persistente y una marcada irrupción de aire ártico, generando condiciones peligrosas tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cuáles son las zonas en alerta por una fuerte tormenta de nieve?

Los estados en alerta por el avance de la tormenta son Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Colorado e Idaho. En estas regiones, el NWS mantiene activas advertencias y vigilancias que abarcan extensos corredores viales, áreas de montaña y comunidades rurales.

En Dakota del Norte, la oficina regional del organismo advirtió que las condiciones más severas se concentran en el norte del estado, donde la combinación de nieve y viento reduce la visibilidad a menos de 400 metros, motivo por el cual se recomienda restringir los traslados únicamente a situaciones de emergencia.

Las condiciones meteorológicas registradas durante la tormenta son consideradas excepcionales para esta etapa del invierno.

De acuerdo con reportes citados por autoridades federales, se han detectado vientos que superan los 130 kilómetros por hora, con ráfagas aún mayores en sectores montañosos, mientras que la acumulación de nieve supera los 60 centímetros en algunas áreas elevadas, especialmente entre Montana y Wyoming.

A esto se suman temperaturas inferiores a los -29 grados Celsius en zonas rurales de Dakota del Norte e Idaho, lo que incrementa el riesgo para personas expuestas y dificulta las tareas de asistencia.

Alerta meteorológica por una fuerte tormenta de nieve: cierran escuelas y rutas

El impacto del evento ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de las regiones afectadas. Autoridades estatales dispusieron cierres de rutas, suspensión de servicios y restricciones de circulación en tramos clave del norte del país.

En varias localidades se registraron interrupciones en el suministro eléctrico, daños en tendidos y complicaciones para el mantenimiento de la red de transporte. Escuelas y edificios públicos suspendieron actividades presenciales, mientras equipos de emergencia trabajan para asistir a vehículos varados y restablecer servicios básicos.

Frente a este escenario, el National Weather Service y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) reiteraron recomendaciones a la población de las zonas bajo advertencia.

Las autoridades insisten en evitar viajes no esenciales, permanecer en lugares seguros y contar con suministros básicos, como alimentos, agua potable, abrigo y fuentes alternativas de iluminación. También subrayan la importancia de seguir exclusivamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la tormenta y las alertas vigentes.