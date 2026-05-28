Zelle y el IRS: el Gobierno confirmó qué pasará con esta billetera virtual en la declaración de impuestos en 2026

Las billeteras virtuales y los bancos volvieron a mover el tablero financiero en Argentina con una nueva suba de tasas que busca atraer pesos en medio de la fuerte competencia por los ahorros de corto plazo.

Durante las últimas semanas, varias aplicaciones financieras actualizaron los rendimientos de cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos, ofreciendo ganancias más altas para quienes dejan dinero depositado dentro de las plataformas.

Qué billetera virtual paga más rendimiento hoy

Entre las apps financieras, Ualá quedó al frente del ranking con una tasa nominal anual (TNA) del 26% en su cuenta remunerada, una de las más elevadas del mercado digital.

Detrás aparecen otras plataformas que también ajustaron sus retornos:

Cocos: 23,14%

IOL Cash: 22,42%

Prex: 19,03%

Mercado Pago: 18,19%

Naranja X: 18%

Personal Pay: 18,27%

Lemon Cash: 17,08%

Las cuentas remuneradas y los fondos Money Market se convirtieron en una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan rendimiento diario sin perder acceso inmediato al dinero.

Las apps financieras y los bancos actualizaron sus rendimientos para captar pesos y ahora ofrecen tasas más altas para quienes dejen dinero en cuenta. Chat GPT

Por qué crecen las billeteras virtuales

A diferencia del plazo fijo tradicional, estas plataformas permiten retirar los fondos en cualquier momento, algo que gana valor en un contexto económico donde la liquidez se volvió clave.

Muchas apps incluso invierten automáticamente los saldos de los usuarios en fondos comunes de inversión de bajo riesgo para generar intereses diarios sin que la persona tenga que realizar movimientos manuales.

La posibilidad de combinar disponibilidad inmediata con rendimiento hizo que millones de usuarios comenzaran a comparar tasas constantemente para maximizar ganancias sobre pesos inmovilizados.

Cómo quedaron los plazos fijos de los bancos

Los bancos también ajustaron sus rendimientos para no perder terreno frente a las fintech.

Entre las principales entidades financieras, el ranking quedó encabezado por:

Banco Provincia: 19,50%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Macro: 18%

Banco Nación: 17,5%

Más atrás aparecen entidades como ICBC, Banco Ciudad, Banco Patagonia y Santander, con tasas que rondan entre el 15% y el 17,5%.

Qué analizan ahora los ahorristas

Con tasas en permanente movimiento, los usuarios comenzaron a combinar distintas herramientas financieras para obtener mejores rendimientos sin resignar disponibilidad.

En ese escenario, las billeteras virtuales siguen ganando terreno gracias a la facilidad de uso, los intereses diarios y la posibilidad de operar desde el celular en pocos segundos.

La competencia entre bancos y fintech promete seguir intensificándose durante los próximos meses, especialmente mientras continúe la búsqueda de alternativas para proteger el valor de los pesos frente a la inflación.