El debate por las casas tomadas volvió al centro de la escena después de un nuevo operativo realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde las autoridades desalojaron una vivienda usurpada desde hacía más de una década y media. El procedimiento reactivó la discusión sobre las ocupaciones ilegales y el avance de medidas para agilizar la recuperación de propiedades privadas. El caso ocurrió en el barrio porteño de Parque Chas, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en un inmueble que permanecía ocupado desde hacía más de 15 años y donde, según la investigación oficial, funcionaba un taller textil clandestino. La propiedad, ubicada sobre la calle Barzana, había sido clausurada previamente por riesgo edilicio. Sin embargo, durante el operativo las autoridades detectaron que el lugar seguía siendo utilizado de manera irregular. De acuerdo con la información oficial: Según detallaron desde el Gobierno porteño, los ocupantes se negaron inicialmente a permitir el ingreso policial y el procedimiento debió realizarse por la fuerza. La intervención fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Norte y contó con participación de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad. Además de la Policía porteña, trabajaron: Las autoridades confirmaron que uno de los ocupantes tenía la residencia cancelada desde 2022 y pesaba sobre él un pedido de detención judicial. El nuevo caso volvió a poner el foco sobre las medidas impulsadas para acelerar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente. Desde el oficialismo sostienen que las usurpaciones suelen derivar en otras problemáticas vinculadas a: En ese contexto, el Gobierno porteño viene avanzando con operativos de restitución de inmuebles y endurecimiento de controles urbanos. Según datos oficiales difundidos por la Ciudad, durante la actual gestión ya fueron restituidas más de 740 propiedades tomadas. Entre los casos mencionados aparecen: Uno de los proyectos más importantes se desarrollará sobre un predio recuperado en avenida La Plata, donde se prevé construir departamentos para sectores medios y efectivos de la Policía de la Ciudad. Luego del procedimiento en Parque Chas, el jefe de Gobierno Jorge Macri volvió a respaldar la política de recuperación de inmuebles ocupados y cuestionó las tomas ilegales. “En torno a una vivienda ocupada ocurren muchas cosas malas”, sostuvo el mandatario porteño, quien vinculó estas situaciones con distintos delitos y vulneraciones de derechos. El caso volvió a instalar el debate sobre la propiedad privada, los desalojos y las políticas impulsadas para recuperar viviendas ocupadas en la Ciudad de Buenos Aires.