El mercado de alquileres volvió a quedar en el centro del debate tras los cambios sobre la regulación de contratos. Aunque la derogación de la antigua Ley de Alquileres modificó varias reglas del sector inmobiliario, todavía existen mecanismos legales que continúan protegiendo a los inquilinos frente a situaciones de desalojo o falta de renovación. En ese contexto, especialistas remarcan que el vencimiento de un contrato no implica automáticamente que una persona deba abandonar la vivienda de manera inmediata. Actualmente, si el contrato llega a su fin y el propietario decide no renovarlo, el inquilino no pierde automáticamente el derecho a permanecer en el inmueble. La legislación argentina establece que, para concretar un desalojo, deben cumplirse determinados procedimientos judiciales y plazos legales. Esto significa que el propietario no puede exigir la salida inmediata del ocupante sin iniciar previamente las acciones correspondientes ante la Justicia. Aunque el contrato haya finalizado, existen derechos que continúan vigentes hasta que se complete el proceso legal correspondiente. Entre los puntos más importantes aparecen: Por ese motivo, abogados especializados en temas inmobiliarios señalan que cada caso debe analizarse individualmente y dentro del marco jurídico actual. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario comenzó a operar bajo un esquema con mayor libertad contractual entre propietarios e inquilinos. Desde entonces: Sin embargo, especialistas remarcan que siguen vigentes normas generales del Código Civil y Comercial vinculadas al derecho a la vivienda y los procedimientos judiciales. En caso de que el dueño no quiera renovar el alquiler, primero debe comunicar formalmente su decisión y luego avanzar con el proceso correspondiente si el ocupante no abandona el inmueble. La ley establece que: Por eso, aun cuando el contrato haya vencido, la permanencia del inquilino depende de cómo avance la situación legal entre ambas partes. Frente a escenarios de conflicto, tanto propietarios como inquilinos suelen recurrir a asesoramiento legal para conocer sus derechos y obligaciones. Especialistas inmobiliarios recomiendan: