En ciertos estados, la edad de renovación de la licencia puede diferir y las autoridades estatales requieren que los conductores de edad avanzada efectúen el trámite de forma presencial.

La licencia de conducir constituye un documento de suma importancia en Estados Unidos, siendo esencial para la movilidad de sus ciudadanos. Las normas para su emisión son reguladas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque pueden variar considerablemente de un estado a otro.

En ciertos estados, la edad de renovación de la licencia puede diferir y las autoridades estatales requieren que los conductores de edad avanzada efectúen el trámite de forma presencial. Este procedimiento tiene como objetivo evaluar las capacidades de conducción y garantizar la seguridad en las vías públicas.

Se despiden las licencias: las personas mayores de esta edad no podrán renovarlas de la manera habitual

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts ha confirmado que los conductores de 75 años o más deben renovar su licencia de manera presencial. Esto implica que ya no tienen la opción de realizar la renovación en línea o por correo y deben presentarse en persona en una oficina del DMV para llevar a cabo este procedimiento.

Esta medida forma parte de una política dirigida a la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se requiere que los solicitantes realicen un examen de visión y presenten la documentación necesaria.

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían influir en la conducción y realizar revisiones adicionales ante alertas médicas o de comportamiento.

Razones detrás de las modificaciones en las normativas de las licencias de conducir

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían influir en la conducción y realizar revisiones adicionales ante alertas médicas o de comportamiento.

La medida surge a raíz de la preocupación por la seguridad vial, considerando que, según datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden presentar disminuciones en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.