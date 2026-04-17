Transcurre el primer mes de 2026 y miles de usuarios ya recibieron sus facturas correspondientes al pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que durante este año se actualizará mensualmente por inflación. Con la posibilidad de acceder a importantes descuentos, algunos optan por realizar el pago anual, evitando así las actualizaciones sobre el valor del impuesto. Sin embargo, existe otro grupo de personas que pueden quedar exentas de este impuesto, siempre que cumplan con determinadas condiciones. La normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) establece que los jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden evitar el pago del ABL, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: Adicionalmente, el beneficio puede aplicarse en los siguientes casos: Para solicitar la exención del impuesto inmobiliario y ABL para jubilados y pensionados, debés seguir estos pasos basados en la información oficial de la AGIP: