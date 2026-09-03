Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El frío vuelve a ganar protagonismo en el sur argentino y el pronóstico anticipa jornadas con temperaturas bajas, cielo cambiante y algunas precipitaciones en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Los registros incluidos en el pronóstico muestran un escenario invernal que tendrá diferentes características según la ciudad durante el primer fin de semana de septiembre.

Río Gallegos tendrá temperaturas bajo cero y lluvia débil

En Río Gallegos, el viernes 4 de septiembre se esperan una temperatura mínima de -1 °C y una máxima de 5 °C, con lluvia débil durante la madrugada. Por la mañana habrá nubes y claros, mientras que durante la tarde se espera cielo parcialmente nuboso.

En Río Gallegos, el viernes 4 de septiembre se esperan una temperatura mínima de -1 °C y una máxima de 5 °C, con lluvia débil durante la madrugada. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El viento será otro de los factores destacados de la jornada, especialmente durante las primeras horas. Durante la madrugada podría alcanzar los 34 km/h del sudoeste, mientras que por la mañana soplará del sur a 24 km/h.

Los principales datos del pronóstico para Río Gallegos son:

Temperatura mínima: -1 °C.

Temperatura máxima: 5 °C.

Madrugada: lluvia débil.

Viento: hasta 34 km/h del sudoeste.

Tarde: parcialmente nuboso.

Noche: cielo despejado.

Comodoro Rivadavia espera lluvia y ráfagas de hasta 42 km/h

En Comodoro Rivadavia, el viernes tendrá una mínima de 2 °C y una máxima de 9 °C, con cielo despejado durante la madrugada y nubosidad parcial durante la mañana. El cambio más importante llegará durante la tarde.

Para ese momento, el informe meteorológico prevé lluvia débil y viento del sur de hasta 42 km/h. La cantidad de precipitación indicada es de 0 milímetros, por lo que el registro no anticipa un acumulado significativo.

Durante la noche continuará el viento del sur, con ráfagas de hasta 40 km/h, mientras que el cielo presentará nubes y claros. La temperatura se mantendrá dentro de un escenario frío para la región.

El tiempo seguirá frío en el sur durante los próximos días

Después del viernes, Comodoro Rivadavia tendrá una mejora de las condiciones meteorológicas: para el sábado se espera una máxima de 10 °C y una mínima de -1 °C, con cielo despejado durante buena parte de la jornada.

En Río Gallegos, el sábado será todavía más frío durante la madrugada, con una mínima prevista de -2 °C y una máxima de 11 °C. El cielo presentará nubes y claros durante el día y estará cubierto hacia la noche.

El pronóstico extendido mantiene algunas diferencias entre ambas ciudades:

Río Gallegos: lluvia débil nuevamente el miércoles 9 de septiembre.

Comodoro Rivadavia: temperaturas de hasta 16 °C el miércoles 9.

Río Gallegos: mínima de 0 °C el miércoles 9.

Comodoro Rivadavia: jueves 10 con máxima de 11 °C.

Río Gallegos: jueves 10 con máxima de 6 °C.



