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Decretaron un nuevo feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un fin de semana largo de tres días consecutivos para descansar y aprovechar para realizar una escapada turística en el final del invierno.

Esta nueva jornada no laborable beneficiará a miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiestas patronales.

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Por qué es feriado el viernes 4 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, se conmemorará el aniversario fundacional de dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, los gobiernos locales adelantarán la fecha al viernes 4 de septiembre.

Las ciudades en las que se declaró asueto son:

  • Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones.
  • Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.
Decretaron un nuevo feriado.
Decretaron un nuevo feriado.

Quiénes tendrán feriado el viernes 4 de septiembre

El viernes 4 de septiembre será feriado para los trabajadores de la administración pública de dichas localidades bonaerenses. Los mismos contarán con tres días consecutivos de descanso.

Además, el asueto administrativo se extenderán a los trabajadores del Banco Provincia; mientras que en el sector privado dependerá del empleador.

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Cuándo es el próximo feriado

El calendario señala que los próximos feriados son:

  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.