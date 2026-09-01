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Decretaron un nuevo feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un fin de semana largo de tres días consecutivos para descansar y aprovechar para realizar una escapada turística en el final del invierno.
Esta nueva jornada no laborable beneficiará a miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiestas patronales.
Por qué es feriado el viernes 4 de septiembre
Este sábado 5 de septiembre, se conmemorará el aniversario fundacional de dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, los gobiernos locales adelantarán la fecha al viernes 4 de septiembre.
Las ciudades en las que se declaró asueto son:
- Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones.
- Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.
Quiénes tendrán feriado el viernes 4 de septiembre
El viernes 4 de septiembre será feriado para los trabajadores de la administración pública de dichas localidades bonaerenses. Los mismos contarán con tres días consecutivos de descanso.
Además, el asueto administrativo se extenderán a los trabajadores del Banco Provincia; mientras que en el sector privado dependerá del empleador.
Cuándo es el próximo feriado
El calendario señala que los próximos feriados son:
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.