El trayecto ferroviario más largo del mundo enlaza el extremo sur de Europa con el sudeste asiático a lo largo de casi 19.000 kilómetros, comenzando en Lagos y finalizando en Singapur. El recorrido en tren cruza 13 países y requiere cerca de tres semanas de viaje continuo, lo que lo posiciona como una de las travesías en tren más desafiantes y ambiciosas de la actualidad.

Esta ruta fue reconocida por el Guinness World Records luego de que se completara el enlace ferroviario entre Kunming y Vientián, un tramo estratégico que permitió unir de forma ininterrumpida ambos continentes por vía terrestre.

Durante el viaje, los pasajeros recorren algunos de los corredores ferroviarios más icónicos del planeta, pasando de los sistemas europeos a las vastas redes asiáticas, en una experiencia que combina aventura, turismo de largo aliento y una notable prueba de resistencia.

Llega el tren más largo del mundo: va desde Portugal a Singapur, atraviesa 13 países en 21 días y es récord Shutterstock

Conoce el recorrido del tren más largo del mundo, que atraviesa 13 países en menos de un mes

El itinerario tiene su inicio en Portugal y se extiende a través de España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta adentrarse en Rusia, donde se desarrolla uno de los tramos más amplios, transitando por Siberia.

Posteriormente, la travesía avanza hacia Mongolia y China, antes de descender hacia el sudeste asiático. En esta región, atraviesa Laos, Tailandia y Malasia, hasta alcanzar su destino final, tal como lo indicó Mark Smith en su blog The Man in Seat 61.

Ciudades clave como Lisboa, París, Moscú, Pekín, Bangkok y Kuala Lumpur enriquecen esta experiencia turística a nivel global.

No obstante, el recorrido total no se realiza en un solo tren. Se presentan conexiones, transbordos e incluso tramos en medios de transporte terrestre que requieren una planificación previa, especialmente en el sudeste asiático.

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Gastos y requerimientos para realizar este viaje emblemático

El costo base del recorrido asciende a 1200 euros; no obstante, el precio final puede variar en función de la categoría de los trenes, el alojamiento y los servicios adicionales que seleccione el pasajero.

Además de los aspectos financieros, la planificación del viaje exige una preparación detallada. Los viajeros deben gestionar, al menos, siete visados para cruzar las fronteras correspondientes, lo que implica tiempos administrativos y requerimientos particulares según cada país.

Asimismo, la coordinación de horarios constituye uno de los desafíos más relevantes. La diversidad de sistemas ferroviarios, frecuencias y regulaciones requiere organizar cada conexión con precisión para evitar retrasos o interrupciones en una travesía considerada una de las más complicadas y fascinantes a nivel global.