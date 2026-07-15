El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por la llegada de una tormenta con lluvia y granizo que afectará a distintas regiones del país durante las próximas horas.

El fenómeno estará marcado por lluvias persistentes, nevadas en zonas cordilleranas y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, mientras que el frío extremo seguirá presente en buena parte del territorio.

Las condiciones más adversas se extenderán durante por lo menos 48 horas y podrían generar complicaciones en la circulación y las actividades al aire libre.

Qué provincias estarán bajo la tormenta y cuáles son las zonas más afectadas

De acuerdo con el SMN, el temporal impactará principalmente sobre la Patagonia, la región de Cuyo y el noroeste argentino (NOA).

En las provincias cordilleranas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se esperan lluvias intensas y nevadas de variada intensidad debido al ingreso de dos sistemas de baja presión.

En estos sectores podrían acumularse hasta 30 milímetros de lluvia, mientras que las ráfagas de viento alcanzarían entre 70 y 80 km/h, especialmente en áreas de la estepa patagónica.

Además, San Luis, el oeste de Córdoba y el sur de La Rioja permanecen bajo alerta por fuertes vientos del sector norte, mientras que en zonas de alta montaña de Jujuy, Salta y Catamarca también se prevén condiciones muy ventosas.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

Lluvias, nieve y viento: cómo evolucionará el temporal durante las próximas 48 horas

El pronóstico meteorológico anticipa un escenario de inestabilidad marcado por precipitaciones persistentes que se extenderán durante varias horas y estarán acompañadas por un progresivo incremento de la intensidad del viento.

A medida que avance el sistema, se esperan ráfagas que podrían complicar la circulación en rutas y zonas urbanas, además de reducir la visibilidad en distintos sectores.

En la región cordillerana, el ingreso de una masa de aire frío favorecerá la ocurrencia de nevadas de variada intensidad, con acumulaciones significativas en las zonas de mayor altura.

En tanto, sobre el resto de las áreas afectadas predominarán las lluvias continuas, que en algunos puntos podrían mantenerse durante dos jornadas consecutivas, elevando el riesgo de anegamientos temporarios, crecidas de arroyos y complicaciones para las actividades al aire libre.