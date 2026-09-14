Se aproxima una tormenta helada este lunes 14 de septiembre: lluvias con granizo, derrumbe térmico de -1°y fuertes ráfagas de viento en Santa Cruz.

La estabilidad marcará este lunes de nuevo el tiempo en Argentina con cielos despejados y sol en gran parte del país.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio en las condiciones meteorológicas para la provincia de Santa Cruz por el ingreso de una fuerte tormenta con granizo.

La jornada del lunes 14 estará marcada por la presencia de vientos fuertes de hasta 50 kilómetros por hora, lluvias y posible caída de granizo con un derrumbe en las temperaturas hasta los -1°.

Alerta climática en Santa Cruz por lluvias con granizo

El pronóstico señala un lunes con un clima nublado y ventoso lluvias a lo largo y ancho de la provincia.

En la ciudad capital de Río Gallegos la temperatura oscilará entre los -1° y 6° a lo largo de toda la jornada, mientras que en las localidades ubicadas al oeste habrá chubascos aislados.

En el resto de la provincia se esperan condiciones similares, pero rige una alerta de viento para las zonas costeras.

Se aproxima una tormenta helada este lunes 14 de septiembre: lluvias con granizo, derrumbe térmico de -1°y fuertes ráfagas de viento en Santa Cruz. Shutterstock / Composición Canva

En qué localidades rige la alerta por vientos fuertes

Otra de las características del temporal será la presencia de vientos fuertes en diversas localidades. La alerta por ráfagas actualmente es para:

Caleta Olivia : vientos sentido este de hasta 66 km/h con máximas de 13° y mínimas de 3°.

Puerto Deseado : ráfagas con sentido norte de hasta 74 km/h con mínimas de 2° y lluvias.

Puerto San Julián: vientos de hasta 66 km/h con precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Posibles nevadas y caída de granizo en el centro de la provincia

En las zonas de Gobernador Gregores y en Yacimiento Rio Turbio habrá un derrumbe térmico hasta los -4° que, combinado con las lluvias, podría generar lluvia gélida.

Así, el SMN recomendó tomar las precauciones necesarias para transitar la jornada del lunes 14 marcada por el clima hostil.